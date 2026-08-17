A Câmara Municipal de Martinópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba, abriu um processo seletivo para formar cadastro reserva para futuras contratações temporárias. Os salários chegam a R$ 5.995,65, além de um abono mensal de R$ 250.

O Processo Seletivo nº 001/2026 reúne funções que exigem diferentes níveis de escolaridade. Há oportunidades para candidatos com formação fundamental, média e superior.

Entre os cargos estão Agente de Informática, Gerente de Controladoria e Procurador Jurídico, todos destinados a profissionais com ensino superior. Para quem possui ensino médio, há a função de Auxiliar Administrativo. Já candidatos com ensino fundamental podem concorrer ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.