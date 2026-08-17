A Câmara Municipal de Martinópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba, abriu um processo seletivo para formar cadastro reserva para futuras contratações temporárias. Os salários chegam a R$ 5.995,65, além de um abono mensal de R$ 250.
O Processo Seletivo nº 001/2026 reúne funções que exigem diferentes níveis de escolaridade. Há oportunidades para candidatos com formação fundamental, média e superior.
Entre os cargos estão Agente de Informática, Gerente de Controladoria e Procurador Jurídico, todos destinados a profissionais com ensino superior. Para quem possui ensino médio, há a função de Auxiliar Administrativo. Já candidatos com ensino fundamental podem concorrer ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Os vencimentos variam de R$ 1.713,86 a R$ 5.995,65, de acordo com a função escolhida. As jornadas previstas são de 25 ou 35 horas semanais.
As inscrições começaram em 12 de agosto e podem ser realizadas até 27 de setembro de 2026, conforme o cronograma divulgado. As taxas são de R$ 25 para cargos de nível fundamental, R$ 35 para nível médio e R$ 50 para nível superior.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, destinada a avaliar os conhecimentos necessários para o exercício das funções. A aplicação da avaliação está prevista para 18 de outubro de 2026.
O processo seletivo é organizado pela CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. (https://sis.consesp.com.br/site/index.php?pg=concursos/info&codigo=4920)
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