17 de agosto de 2026
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BR -153

Casal é preso com 390 ampolas de remédio emagrecedor

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária Federal
Medicamentos estavam escondidos em compartimento secreto de carro abordado pela PRF
Medicamentos estavam escondidos em compartimento secreto de carro abordado pela PRF

Um homem de 26 anos e uma mulher de 31 foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando 390 ampolas de um medicamento emagrecedor de forma irregular. A abordagem aconteceu na tarde de domingo (16), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio.

De acordo com a PRF, os agentes pararam o veículo no quilômetro 99 da rodovia. Durante a fiscalização, o motorista contou que havia viajado até o Paraguai para comprar vinhos e computadores para uso próprio.

No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram um compartimento escondido na estrutura dos bancos do automóvel. Dentro do espaço estavam armazenadas as 390 ampolas do medicamento.

Ainda segundo a polícia, o condutor, que trabalha como caminhoneiro, admitiu que receberia R$ 6 mil pelo transporte da carga. 

O homem e a mulher foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto. O medicamento apreendido também foi levado para a unidade, onde a ocorrência foi registrada e será apurada.

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