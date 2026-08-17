Um homem de 26 anos e uma mulher de 31 foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando 390 ampolas de um medicamento emagrecedor de forma irregular. A abordagem aconteceu na tarde de domingo (16), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio.

De acordo com a PRF, os agentes pararam o veículo no quilômetro 99 da rodovia. Durante a fiscalização, o motorista contou que havia viajado até o Paraguai para comprar vinhos e computadores para uso próprio.

No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram um compartimento escondido na estrutura dos bancos do automóvel. Dentro do espaço estavam armazenadas as 390 ampolas do medicamento.