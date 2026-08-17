Um homem de 26 anos e uma mulher de 31 foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando 390 ampolas de um medicamento emagrecedor de forma irregular. A abordagem aconteceu na tarde de domingo (16), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio.
De acordo com a PRF, os agentes pararam o veículo no quilômetro 99 da rodovia. Durante a fiscalização, o motorista contou que havia viajado até o Paraguai para comprar vinhos e computadores para uso próprio.
No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram um compartimento escondido na estrutura dos bancos do automóvel. Dentro do espaço estavam armazenadas as 390 ampolas do medicamento.
Ainda segundo a polícia, o condutor, que trabalha como caminhoneiro, admitiu que receberia R$ 6 mil pelo transporte da carga.
O homem e a mulher foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto. O medicamento apreendido também foi levado para a unidade, onde a ocorrência foi registrada e será apurada.
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