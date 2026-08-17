Um homem foi condenado a 58 anos de prisão pelo feminicídio de uma mulher em Araçatuba. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri na útima semana. O réu, que já estava preso preventivamente, não poderá recorrer da sentença em liberdade.
Segundo a acusação apresentada pelo Ministério Público, o crime ocorreu em 2 de março de 2025, dentro da residência onde o casal mantinha um relacionamento. A vítima era mãe de dois adolescentes e uma criança.
Conforme a investigação, uma discussão motivada por ciúmes e conflitos no relacionamento terminou com agressões. O homem teria atingido a mulher com um soco no rosto, fazendo com que ela caísse. Em seguida, apertou o pescoço da vítima até provocar sua morte.
Depois do assassinato, o condenado colocou o corpo no carro da própria vítima e seguiu até uma área de canavial localizada às margens da Rodovia SP-463. O cadáver permaneceu escondido no local por três dias, até ser encontrado por um funcionário de uma empresa que trabalhava nas proximidades.
A polícia chegou ao suspeito após reunir informações sobre o desaparecimento da mulher e realizar diligências no imóvel onde o casal vivia. Durante a abordagem, o homem confessou o crime e indicou aos policiais onde havia deixado o corpo.
Ainda de acordo com a investigação, os agentes encontraram a camiseta utilizada pelo condenado no dia do crime, com marcas de sangue. Também foram identificados vestígios de sangue e objetos pessoais da vítima no veículo usado para transportar o corpo.
Na sentença, o juiz Carlos Miranda considerou fatores como a reincidência do réu, o uso de asfixia e as circunstâncias em que o assassinato aconteceu. A Promotoria também apontou que o homem já havia agredido fisicamente a vítima em outras ocasiões.
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