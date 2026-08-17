Um homem foi condenado a 58 anos de prisão pelo feminicídio de uma mulher em Araçatuba. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri na útima semana. O réu, que já estava preso preventivamente, não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Segundo a acusação apresentada pelo Ministério Público, o crime ocorreu em 2 de março de 2025, dentro da residência onde o casal mantinha um relacionamento. A vítima era mãe de dois adolescentes e uma criança.

Conforme a investigação, uma discussão motivada por ciúmes e conflitos no relacionamento terminou com agressões. O homem teria atingido a mulher com um soco no rosto, fazendo com que ela caísse. Em seguida, apertou o pescoço da vítima até provocar sua morte.