Um motorista de aplicativo passou por momentos de tensão durante a madrugada desse domingo (16), em Araçatuba, após relatar ter sido perseguido por ocupantes de outro veículo e sofrer uma tentativa de abordagem que pode ter envolvido um disparo de arma de fogo.

O caso aconteceu no bairro São José e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o relato apresentado à polícia, o motorista havia acabado de deixar um passageiro no bairro Luana e seguia pela região por volta das 4h, quando, ao passar pela avenida Água Funda, nas proximidades do cruzamento com a rua Deodato Izique, percebeu a aproximação de um carro preto.