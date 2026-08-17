Um motorista de aplicativo passou por momentos de tensão durante a madrugada desse domingo (16), em Araçatuba, após relatar ter sido perseguido por ocupantes de outro veículo e sofrer uma tentativa de abordagem que pode ter envolvido um disparo de arma de fogo.
O caso aconteceu no bairro São José e deverá ser investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o relato apresentado à polícia, o motorista havia acabado de deixar um passageiro no bairro Luana e seguia pela região por volta das 4h, quando, ao passar pela avenida Água Funda, nas proximidades do cruzamento com a rua Deodato Izique, percebeu a aproximação de um carro preto.
Segundo a vítima, havia duas pessoas dentro do veículo. Pelo retrovisor, o motorista teria percebido que o passageiro segurava um objeto nas mãos.
Motorista acelera e consegue escapar
Ainda conforme o depoimento, os ocupantes do carro teriam ordenado que ele parasse. Diante da situação, o motorista decidiu não obedecer e acelerou, conseguindo se afastar do veículo suspeito.
Pouco depois, ele ouviu um forte estampido vindo da parte traseira do automóvel, mas continuou dirigindo para deixar a área.
Somente depois, ao parar em um posto de combustíveis, o motorista percebeu que o vidro traseiro havia sido completamente danificado.
Pelas circunstâncias, ele suspeitou que o barulho ouvido durante a fuga poderia ter sido provocado por um disparo de arma de fogo.
Veículo passa por perícia
O automóvel utilizado pelo motorista é alugado e foi levado por ele até o plantão policial para registro da ocorrência.
O veículo passou por perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias em que o vidro foi destruído e esclarecer se houve, de fato, um disparo.
A ocorrência foi registrada como tentativa de roubo, e a Polícia Civil deverá instaurar um inquérito para identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica do caso.
Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
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