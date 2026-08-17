Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de domingo (16), em Birigui, após descumprir uma medida protetiva de urgência que determinava seu afastamento dos próprios pais. A ocorrência foi registrada no bairro Parque das Nações e mobilizou uma equipe policial após um chamado ao Copom.
Segundo a Polícia Militar, a denúncia informava sobre um possível conflito familiar envolvendo o homem e os pais, um casal de 53 e 54 anos, que possuía uma medida protetiva vigente contra o filho.
Encontrado na frente da residência
Os policiais chegaram ao endereço por volta das 12h15 e encontraram o suspeito sentado em frente ao portão da casa dos pais. Durante o atendimento, os agentes perceberam que ele apresentava falas desconexas.
Os moradores confirmaram aos policiais que a medida protetiva determinada pela Justiça continuava válida.
Apesar da situação, a equipe não presenciou qualquer agressão, ameaça ou discussão no momento da abordagem.
Questionado sobre o motivo de estar no local, o homem teria afirmado aos policiais que sabia que seria preso e, por isso, permaneceu aguardando a chegada da equipe.
Prisão em flagrante
Diante da confirmação de que havia uma ordem judicial vigente e de que o homem estava no local proibido pela medida, os policiais deram voz de prisão em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.
Segundo a PM, não houve necessidade do uso de algemas durante a prisão.
O caso foi encaminhado para as providências legais e deverá ser analisado pelas autoridades competentes.
A Polícia Militar reforça que medidas protetivas determinadas pela Justiça devem ser rigorosamente cumpridas e que o descumprimento pode resultar em prisão em flagrante, mesmo quando a equipe policial não presencia uma agressão no momento da ocorrência.
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