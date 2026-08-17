Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de domingo (16), em Birigui, após descumprir uma medida protetiva de urgência que determinava seu afastamento dos próprios pais. A ocorrência foi registrada no bairro Parque das Nações e mobilizou uma equipe policial após um chamado ao Copom.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia informava sobre um possível conflito familiar envolvendo o homem e os pais, um casal de 53 e 54 anos, que possuía uma medida protetiva vigente contra o filho.

Encontrado na frente da residência

Os policiais chegaram ao endereço por volta das 12h15 e encontraram o suspeito sentado em frente ao portão da casa dos pais. Durante o atendimento, os agentes perceberam que ele apresentava falas desconexas.