Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por receptação nesse domingo (16), em Birigui, após ser abordado por policiais militares da Rocam durante patrulhamento pelo bairro Candeias. Com ele, os agentes encontraram um iPhone que, após consulta, foi identificado como produto de roubo registrado na cidade de São Paulo.
A ocorrência aconteceu durante uma operação de patrulhamento especializado na região. Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram o suspeito e perceberam que ele ficou bastante nervoso ao notar a aproximação da equipe, chegando a tentar deixar o local.
Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e fizeram uma busca pessoal. Nenhum objeto ilícito foi localizado, porém, o rapaz estava com um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone.
Questionado sobre a origem do telefone, o homem afirmou que havia comprado o aparelho recentemente de outra pessoa. No entanto, não conseguiu apresentar informações suficientes sobre quem teria vendido o celular ou sobre as circunstâncias da negociação.
Imei revela origem do aparelho
Os policiais solicitaram o número de identificação do aparelho, conhecido como Imei, e realizaram uma consulta nos sistemas de segurança.
A pesquisa apontou que o celular possuía registro de roubo na cidade de São Paulo. Conforme as informações obtidas pela equipe, o crime teria ocorrido mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.
Diante da confirmação de que o aparelho era produto de crime, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por receptação, crime previsto no artigo 180 do Código Penal.
Ele foi encaminhado para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça.
PM alerta para compras de procedência duvidosa
A Polícia Militar reforça que a compra de celulares e outros produtos de terceiros sem a devida comprovação de origem pode trazer consequências criminais ao comprador.
A orientação é que consumidores verifiquem a procedência dos produtos, solicitem comprovantes de compra e, no caso de celulares, consultem o Imei antes de concluir a negociação.
A medida pode evitar que o consumidor adquira um produto roubado ou furtado e acabe envolvido em uma investigação por receptação.
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