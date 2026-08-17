Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por receptação nesse domingo (16), em Birigui, após ser abordado por policiais militares da Rocam durante patrulhamento pelo bairro Candeias. Com ele, os agentes encontraram um iPhone que, após consulta, foi identificado como produto de roubo registrado na cidade de São Paulo.

A ocorrência aconteceu durante uma operação de patrulhamento especializado na região. Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram o suspeito e perceberam que ele ficou bastante nervoso ao notar a aproximação da equipe, chegando a tentar deixar o local.

Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e fizeram uma busca pessoal. Nenhum objeto ilícito foi localizado, porém, o rapaz estava com um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone.