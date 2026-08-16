A Folha da Região divulga os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (16), em Araçatuba, Birigui e Valparaíso.
As informações incluem os horários dos velórios e cerimônias de despedida, além dos locais onde ocorrerão os sepultamentos.
Araçatuba
ALICE BENTO DE ALMEIDA, 65 anos
Velório: Funeraria Municipal Araçatuba
Sepultamento: 16/08/2026 – 15h30
Cemitério: Recanto de Paz
GERALDO SOARES, 91 anos
Velório: Cardassi Saudades
Sepultamento: 16/08/2026 – 15h00
Cemitério: Recanto de Paz
BENEDITO PINTO DA COSTA, 96 anos
Velório: Cardassi Prestes Maia
Sepultamento: 17/08/2026 – 09h00
Cemitério: Saudade
MARCIO REINALDO RODRIGUES, 56 anos
Velório: Cardassi Saudades
Sepultamento: 17/08/2026 – 10h00
Cemitério: Recanto de Paz
ARISTIDES LEITE, 67 anos
Velório: Cardassi Prestes Maia
Sepultamento: 17/08/2026 – 09h00
Cemitério: Recanto de Paz
Birigui
Eugenio Paccelli Duarte, de 67 anos, está sendo velado desde as 6h deste domingo, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal.
Paulo dos Santos, de 67 anos, tem velório marcado para as 13h deste domingo, também no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento será realizado na segunda-feira (17), às 14h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Anísia Rosa Rodrigues Zugularo, de 80 anos, faleceu no sábado (15). O velório teve início às 16h de sábado, na Capela Bom Pastor, Sala 4. O cortejo para o sepultamento sairá às 10h deste domingo, com destino ao Cemitério da Consolação.
Zilda Graça de Souza, de 71 anos, também faleceu no sábado (15). O velório começou às 21h, na Capela Bom Pastor, Sala 3. O sepultamento está marcado para 13h deste domingo, no Cemitério da Consolação.
Valparaíso
Joana de Souza Oliveira, de 59 anos, faleceu no sábado (15). O velório ocorre neste domingo, a partir das 9h30, no Velório Municipal de Valparaíso. O sepultamento está previsto para 17h30, no Cemitério Municipal da cidade.
As informações são baseadas nos dados fornecidos pelos serviços funerários.
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