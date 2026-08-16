16 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja os sepultamentos deste domingo em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Folha da Região divulga os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (16), em Araçatuba, Birigui e Valparaíso.

As informações incluem os horários dos velórios e cerimônias de despedida, além dos locais onde ocorrerão os sepultamentos.

Araçatuba

ALICE BENTO DE ALMEIDA, 65 anos
Velório: Funeraria Municipal Araçatuba
Sepultamento: 16/08/2026 – 15h30
Cemitério: Recanto de Paz

GERALDO SOARES, 91 anos
Velório: Cardassi Saudades
Sepultamento: 16/08/2026 – 15h00
Cemitério: Recanto de Paz

BENEDITO PINTO DA COSTA, 96 anos
Velório: Cardassi Prestes Maia
Sepultamento: 17/08/2026 – 09h00
Cemitério: Saudade

MARCIO REINALDO RODRIGUES, 56 anos
Velório: Cardassi Saudades
Sepultamento: 17/08/2026 – 10h00
Cemitério: Recanto de Paz

ARISTIDES LEITE, 67 anos
Velório: Cardassi Prestes Maia
Sepultamento: 17/08/2026 – 09h00
Cemitério: Recanto de Paz

Birigui

Eugenio Paccelli Duarte, de 67 anos, está sendo velado desde as 6h deste domingo, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal.

Paulo dos Santos, de 67 anos, tem velório marcado para as 13h deste domingo, também no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento será realizado na segunda-feira (17), às 14h, no Cemitério Municipal da Consolação.

Anísia Rosa Rodrigues Zugularo, de 80 anos, faleceu no sábado (15). O velório teve início às 16h de sábado, na Capela Bom Pastor, Sala 4. O cortejo para o sepultamento sairá às 10h deste domingo, com destino ao Cemitério da Consolação.

Zilda Graça de Souza, de 71 anos, também faleceu no sábado (15). O velório começou às 21h, na Capela Bom Pastor, Sala 3. O sepultamento está marcado para 13h deste domingo, no Cemitério da Consolação.

Valparaíso

Joana de Souza Oliveira, de 59 anos, faleceu no sábado (15). O velório ocorre neste domingo, a partir das 9h30, no Velório Municipal de Valparaíso. O sepultamento está previsto para 17h30, no Cemitério Municipal da cidade.

As informações são baseadas nos dados fornecidos pelos serviços funerários.

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