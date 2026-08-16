A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (17), a partir das 14h, a 25ª Sessão Ordinária do ano, com uma pauta que reúne 12 matérias. Entre os assuntos que chegam ao plenário estão projetos voltados à saúde, inclusão, sustentabilidade, mobilidade urbana e homenagens a moradores e um policial militar já falecidos.
Dos itens previstos, quatro projetos entram em segunda discussão, etapa que antecede a votação definitiva das propostas.
Um dos textos garante horário especial de trabalho a servidores públicos municipais com transtornos do neurodesenvolvimento. A proposta é de autoria do vereador Professor Klebinho (MDB).
Na área da saúde, o vereador Silas Carlos de Oliveira (PDT) apresenta projeto que estabelece uma política municipal de prevenção e combate às amputações decorrentes de complicações do diabetes.
Também será analisada uma proposta do vereador André Lopes (PL), que cria um programa destinado a garantir prioridade no atendimento de pessoas com diabetes mellitus nas unidades de saúde do município.
Fechando os projetos em segunda discussão, Allan Marcelino (PL) propõe a denominação de uma via pública em homenagem a um policial militar falecido.
IPTU Verde e prevenção de queimaduras
A pauta também conta com seis projetos em primeira discussão. Entre eles estão duas propostas apresentadas pelo vereador Hugo Rocha Zamboni (MDB).
Uma delas cria o Programa IPTU Verde, com previsão de incentivos fiscais para imóveis que adotem medidas e práticas ambientalmente sustentáveis.
A outra pretende incluir no calendário oficial de Andradina o “Junho Laranja”, mês dedicado à conscientização e prevenção de queimaduras.
Novas homenagens no Costa Ville
A vereadora Eloá Pessoa (PL) é autora de três projetos que tratam da denominação de ruas no Residencial Costa Ville. As propostas prestam homenagens póstumas a moradores de Andradina.
Outro projeto, de autoria de Silas Carlos de Oliveira (PDT), prevê a criação de vagas de estacionamento preferenciais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com sinalização utilizando o símbolo mundial de conscientização do autismo.
Requerimentos cobram melhorias
Além dos projetos de lei, os vereadores também devem analisar dois requerimentos em discussão única.
Um deles, apresentado por Silas Carlos de Oliveira, solicita estudos para a possível implantação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Paranapolis.
O segundo requerimento é de Edgar Dourado (PSDB) e cobra providências para a instalação de ar-condicionado no ônibus cedido pela Prefeitura à APAE, utilizado no transporte de alunos. A matéria conta com aparte do vereador Professor Klebinho.
A sessão acontece a partir das 14h desta segunda-feira e deve colocar em discussão temas que afetam diretamente serviços públicos, saúde, acessibilidade e qualidade de vida da população de Andradina.
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