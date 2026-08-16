A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (17), a partir das 14h, a 25ª Sessão Ordinária do ano, com uma pauta que reúne 12 matérias. Entre os assuntos que chegam ao plenário estão projetos voltados à saúde, inclusão, sustentabilidade, mobilidade urbana e homenagens a moradores e um policial militar já falecidos.

Dos itens previstos, quatro projetos entram em segunda discussão, etapa que antecede a votação definitiva das propostas.

Um dos textos garante horário especial de trabalho a servidores públicos municipais com transtornos do neurodesenvolvimento. A proposta é de autoria do vereador Professor Klebinho (MDB).