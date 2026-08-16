A Câmara Municipal de Araçatuba terá uma noite movimentada na próxima segunda-feira (17), quando os vereadores se reúnem, a partir das 19h, para a 25ª sessão ordinária do ano. Ao todo, 13 matérias estão previstas na Ordem do Dia, incluindo propostas do Executivo e projetos apresentados pelos parlamentares.

Entre os assuntos que devem concentrar a atenção do plenário estão autorizações para abertura de créditos adicionais no orçamento municipal. Em regime de urgência, três propostas encaminhadas pela Prefeitura tratam de recursos de R$ 270 mil, R$ 5,2 milhões e R$ 2,5 milhões, que juntos chegam a R$ 7,97 milhões.

Outra matéria do Executivo prevê a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal nº 7.730/2015. A medida busca adequar o planejamento educacional do município ao período de transição estabelecido pela Lei Federal nº 15.388/2026, relacionada ao novo Plano Nacional de Educação (PNE).

Proteção animal e educação financeira