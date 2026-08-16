Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com uma prisão em flagrante na noite deste sábado (15), em Buritama. A ocorrência foi registrada no bairro Nossa Senhora do Livramento, durante patrulhamento direcionado ao combate à comercialização de entorpecentes.
Segundo a corporação, os policiais realizavam rondas pela região, apontada como local de possível venda de drogas, quando encontraram um homem de 20 anos sentado em via pública. Durante a abordagem, os militares constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado a uma condenação anterior por tráfico.
Enquanto a equipe se aproximava, outro homem, também de 20 anos, foi visto saindo do quintal de uma residência próxima. Ao perceber a presença da viatura, ele teria tentado retornar para o imóvel, mas foi orientado pelos policiais a permanecer no local.
Durante as buscas, os agentes encontraram com o primeiro abordado uma porção de cocaína e um microtubo já aberto, ambos acondicionados. Com o segundo homem, foram localizados R$ 15 em dinheiro, um maço de cigarros e vestígios de uma substância semelhante à maconha.
Ainda conforme a Polícia Militar, o segundo abordado indicou que havia mais entorpecentes dentro da residência. No imóvel, os policiais localizaram nove porções de maconha e uma balança de precisão, equipamento frequentemente utilizado para a pesagem de drogas.
Questionado, o homem apontado como responsável pela droga afirmou que comercializava cada porção de maconha por R$ 50. Já o outro envolvido declarou que a cocaína encontrada com ele seria destinada ao próprio consumo e afirmou ser usuário.
Diante da situação e considerando o risco de fuga, os dois homens foram algemados e receberam voz de prisão.
Após os procedimentos da ocorrência, a prisão em flagrante foi mantida para o suspeito apontado como responsável pela venda da maconha. O outro envolvido acabou liberado.
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