Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com uma prisão em flagrante na noite deste sábado (15), em Buritama. A ocorrência foi registrada no bairro Nossa Senhora do Livramento, durante patrulhamento direcionado ao combate à comercialização de entorpecentes.

Segundo a corporação, os policiais realizavam rondas pela região, apontada como local de possível venda de drogas, quando encontraram um homem de 20 anos sentado em via pública. Durante a abordagem, os militares constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado a uma condenação anterior por tráfico.

Enquanto a equipe se aproximava, outro homem, também de 20 anos, foi visto saindo do quintal de uma residência próxima. Ao perceber a presença da viatura, ele teria tentado retornar para o imóvel, mas foi orientado pelos policiais a permanecer no local.