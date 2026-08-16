Um acidente envolvendo um automóvel e uma motoneta deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (15), em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 19h23, no cruzamento da Rua Osório Hilário Pontes com a Rua Ângela Castioni Cortelazzi, no bairro Residencial Jardim Toselar.
Segundo as informações apuradas, o motorista do automóvel, de 31 anos, seguia pela Rua Osório Hilário Pontes, no sentido centro-bairro. Ele teria parado antes de entrar no cruzamento e, ao retomar o deslocamento, acabou sendo atingido pela motoneta.
A motocicleta era conduzida por um jovem de 23 anos, que transportava uma passageira de 19 anos. O veículo seguia pela Rua Ângela Castioni Cortelazzi, no sentido bairro-centro, quando ocorreu a colisão contra a parte frontal do carro.
Com a força do impacto, os dois ocupantes da motoneta foram lançados ao solo.
O condutor sofreu fratura no nariz e um corte na perna direita. Já a passageira apresentou dores na região lombar. Ambos receberam atendimento e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui.
O motorista do automóvel não sofreu ferimentos. Os veículos envolvidos tiveram danos de pequena monta.
A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários e registrar as circunstâncias da colisão. Após os trabalhos periciais, a via foi liberada.
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