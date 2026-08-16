Um acidente envolvendo um automóvel e uma motoneta deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (15), em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 19h23, no cruzamento da Rua Osório Hilário Pontes com a Rua Ângela Castioni Cortelazzi, no bairro Residencial Jardim Toselar.

Segundo as informações apuradas, o motorista do automóvel, de 31 anos, seguia pela Rua Osório Hilário Pontes, no sentido centro-bairro. Ele teria parado antes de entrar no cruzamento e, ao retomar o deslocamento, acabou sendo atingido pela motoneta.

A motocicleta era conduzida por um jovem de 23 anos, que transportava uma passageira de 19 anos. O veículo seguia pela Rua Ângela Castioni Cortelazzi, no sentido bairro-centro, quando ocorreu a colisão contra a parte frontal do carro.