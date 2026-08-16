Um produtor rural de 79 anos teve cinco cabeças de gado furtadas e abatidas dentro de sua propriedade, na zona rural de Birigui, neste sábado (15). O crime foi descoberto pelo próprio proprietário, que acionou a Polícia Militar após encontrar os animais mortos no curral da propriedade.
Segundo informações do registro policial, uma equipe foi enviada ao local pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegarem à propriedade, os policiais fizeram contato com o produtor, que relatou ter encontrado os animais abatidos.
A cena foi fotografada pelos policiais e, diante das características da ocorrência, a perícia técnica foi acionada para analisar o local e buscar possíveis vestígios que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime.
Os peritos realizaram os procedimentos necessários e, posteriormente, a propriedade foi liberada.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada para os procedimentos investigativos. A autoria e as circunstâncias do furto e do abate dos animais deverão ser apuradas pelas autoridades.
O caso chama atenção para a ocorrência de crimes contra propriedades rurais, que podem causar prejuízos significativos aos produtores, especialmente quando envolvem o furto de animais.
A Polícia Militar reforça a orientação para que produtores rurais comuniquem imediatamente qualquer movimentação suspeita ou situação que possa indicar a prática de crimes, contribuindo para o trabalho das forças de segurança e para a preservação do patrimônio no campo.
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