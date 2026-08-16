Um produtor rural de 79 anos teve cinco cabeças de gado furtadas e abatidas dentro de sua propriedade, na zona rural de Birigui, neste sábado (15). O crime foi descoberto pelo próprio proprietário, que acionou a Polícia Militar após encontrar os animais mortos no curral da propriedade.

Segundo informações do registro policial, uma equipe foi enviada ao local pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegarem à propriedade, os policiais fizeram contato com o produtor, que relatou ter encontrado os animais abatidos.

A cena foi fotografada pelos policiais e, diante das características da ocorrência, a perícia técnica foi acionada para analisar o local e buscar possíveis vestígios que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime.