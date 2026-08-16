Uma denúncia protocolada na Câmara Municipal de Bento de Abreu colocou a administração municipal e três vereadores no centro de uma apuração por possíveis infrações político-administrativas.
O documento foi apresentado no dia 7 de agosto pelo vereador Athos Coelho Ferreira e envolve a prefeita Terezinha do Carmo Salesse e os vereadores Jorge Barbosa de Oliveira, José Maria Felipe e Flávio Alves Siqueira, conhecido como “Pipa”.
A representação solicita que o Legislativo investigue uma série de fatos que, segundo Athos, podem indicar uma articulação política envolvendo a criação de novas secretarias municipais, a tramitação de um projeto de lei e a distribuição de oportunidades na chamada “frente de trabalho” do município.
O vereador sustenta que estruturas e programas públicos podem ter sido utilizados, em tese, como instrumentos de negociação política e busca por apoio dentro da Câmara. As acusações, no entanto, ainda precisam ser analisadas e comprovadas pelos órgãos competentes.
Reunião antes de projeto chegar ao plenário
Um dos principais pontos da denúncia é uma reunião realizada em 22 de junho de 2026, pouco antes de uma sessão extraordinária convocada para discutir um projeto de lei que previa a criação de novos cargos de secretário municipal.
Segundo a representação, participaram do encontro a prefeita Terezinha, Athos e Vitor Paulo Rigatte, ex-candidato a prefeito e apontado no documento como aliado político da chefe do Executivo.
A denúncia afirma que uma gravação realizada durante a conversa registraria discussões sobre a necessidade de apoio político para a aprovação do projeto. Conforme a transcrição apresentada por Athos, a criação da Secretaria de Desenvolvimento estaria relacionada à possibilidade de Vitor Rigatte assumir a função.
Durante o diálogo, o vereador teria questionado a finalidade da nova estrutura. Ainda de acordo com a representação, a prefeita teria explicado que pensava em Vitor para a área por considerar que ele teria conhecimento do setor e contatos com empresas e outras pessoas.
Athos também teria questionado o motivo pelo qual estava sendo procurado naquele momento, dando a entender que sua participação seria necessária para garantir a aprovação da proposta.
Frente de trabalho entra no centro da denúncia
Outro ponto considerado relevante pelo vereador é o funcionamento da frente de trabalho mantida pelo município.
Na representação, Athos afirma que os nomes dos vereadores Jorge Barbosa de Oliveira, José Maria Felipe e Flávio Alves Siqueira aparecem relacionados a indicações de pessoas para o programa.
O próprio documento faz uma ressalva: a indicação de moradores por vereadores, isoladamente, não seria suficiente para caracterizar uma irregularidade.
O que Athos pede que seja investigado é se as vagas ou benefícios do programa teriam sido distribuídos mediante critérios políticos e se eventuais indicações parlamentares teriam sido utilizadas para conquistar ou preservar apoio dentro do Legislativo.
A denúncia também solicita o levantamento das regras utilizadas para seleção dos beneficiários e das listas de pessoas atendidas pela frente de trabalho.
Projeto teria saído da pauta após impasse
Outro episódio citado na representação ocorreu após a reunião de junho.
Segundo Athos, diante de sua negativa em aderir ao suposto acordo político, a prefeita teria feito uma ligação telefônica pedindo a retirada do projeto que estava previsto para votação.
A denúncia reproduz parte do diálogo atribuído à prefeita, no qual teria sido dito: “Pode retirar. Tá? Todos. […] Não. Não vai ter solução.”
Conforme o documento, a ligação teria sido direcionada ao vereador Flávio Alves Siqueira, o “Pipa”. Por isso, Athos pede que seja esclarecido se o parlamentar tinha conhecimento das articulações mencionadas na gravação e qual teria sido sua participação nos acontecimentos.
Vereador pede análise individual da conduta
A representação cita dispositivos do Decreto-Lei nº 201/1967, que estabelece regras relacionadas às infrações político-administrativas cometidas por prefeitos e vereadores.
No caso da prefeita, Athos aponta possível enquadramento no artigo 4º, inciso X, relacionado a condutas incompatíveis com a dignidade e o decoro do cargo. Em relação aos vereadores, a denúncia menciona dispositivos do artigo 7º referentes à utilização do mandato e à conduta incompatível com a dignidade da Câmara e o decoro parlamentar.
Apesar dos pedidos, o vereador afirma que a simples citação dos nomes dos parlamentares não pode, por si só, resultar em cassação.
Por isso, a representação solicita uma investigação individualizada, com análise de documentos, comunicações, indicações de beneficiários, critérios de seleção e eventual relação entre concessão de vagas públicas e votações no Legislativo.
Gravação e documentos estão entre as provas solicitadas
Entre as providências requeridas estão a preservação e a degravação integral da gravação mencionada na denúncia, além da realização de oitivas com os vereadores envolvidos e outras pessoas citadas no conteúdo.
Athos também pede documentos relacionados à frente de trabalho, incluindo critérios de seleção e relação de beneficiários, além de informações sobre o projeto de lei, sua tramitação e posterior retirada da pauta.
Caso a apuração encontre elementos suficientes para comprovar responsabilidade político-administrativa, o vereador solicita a abertura dos respectivos processos de cassação.
A representação ainda pede que eventuais indícios de irregularidades nas esferas civil, criminal, eleitoral, financeira ou de improbidade administrativa sejam encaminhados ao Ministério Público e a outros órgãos responsáveis pela investigação.
Acusações ainda dependem de apuração
Protocolada em 7 de agosto, a denúncia não representa, por si só, uma conclusão sobre a responsabilidade da prefeita ou dos vereadores citados.
O próprio documento destaca que a intenção é provocar a apuração dos fatos e identificar eventual responsabilidade individual, garantindo aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa.
A partir da análise da Câmara Municipal, poderão ser definidas as próximas medidas em relação às acusações apresentadas pelo vereador Athos Coelho Ferreira.
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