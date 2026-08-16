Uma denúncia protocolada na Câmara Municipal de Bento de Abreu colocou a administração municipal e três vereadores no centro de uma apuração por possíveis infrações político-administrativas.

O documento foi apresentado no dia 7 de agosto pelo vereador Athos Coelho Ferreira e envolve a prefeita Terezinha do Carmo Salesse e os vereadores Jorge Barbosa de Oliveira, José Maria Felipe e Flávio Alves Siqueira, conhecido como “Pipa”.

A representação solicita que o Legislativo investigue uma série de fatos que, segundo Athos, podem indicar uma articulação política envolvendo a criação de novas secretarias municipais, a tramitação de um projeto de lei e a distribuição de oportunidades na chamada “frente de trabalho” do município.