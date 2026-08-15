Um motorista de 53 anos, morador de Birigui, morreu na noite de sexta-feira (14) após o bitrem que conduzia tombar em uma estrada vicinal que liga Santo Antônio do Aracanguá ao distrito de Vicentinópolis.

A vítima foi identificada como Edvaldo Pereira de Almeida. Ele trabalhava como caminhoneiro e era proprietário do próprio bitrem. Na ocasião, havia sido contratado para transportar uma carga de açúcar de uma usina localizada em Aracanguá até um depósito em Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu pouco depois de Almeida deixar a usina, após concluir o carregamento. Ele seguia em direção a Araçatuba quando, ao passar pela primeira curva da estrada, o veículo tombou e ficou atravessado sobre a pista.