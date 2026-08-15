Um motorista de 53 anos, morador de Birigui, morreu na noite de sexta-feira (14) após o bitrem que conduzia tombar em uma estrada vicinal que liga Santo Antônio do Aracanguá ao distrito de Vicentinópolis.
A vítima foi identificada como Edvaldo Pereira de Almeida. Ele trabalhava como caminhoneiro e era proprietário do próprio bitrem. Na ocasião, havia sido contratado para transportar uma carga de açúcar de uma usina localizada em Aracanguá até um depósito em Araçatuba.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu pouco depois de Almeida deixar a usina, após concluir o carregamento. Ele seguia em direção a Araçatuba quando, ao passar pela primeira curva da estrada, o veículo tombou e ficou atravessado sobre a pista.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle do caminhão.
Quando as equipes de emergência chegaram ao local, o motorista já estava morto. Conforme os dados levantados, uma das pernas da vítima estava para fora da cabine. Não foi possível determinar, inicialmente, se ele teria tentado deixar o veículo ou se acabou sendo projetado para fora durante o tombamento.
O trecho foi isolado e preservado para o trabalho da perícia. A remoção do corpo e o destombamento do bitrem somente ocorreram depois da conclusão dos procedimentos periciais.
O corpo de Edvaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passou por exame necroscópico.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de provocar a morte.
Despedida
De acordo com a Funerária São Judas Tadeu, de Birigui, o velório de Edvaldo acontece no Memorial São Judas Tadeu.
O sepultamento está previsto para 9h deste domingo (16), no Cemitério da Consolação, em Birigui.
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