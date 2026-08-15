Uma mulher de 26 anos foi encontrada pela Polícia Militar tentando escapar de uma situação de violência doméstica na manhã deste sábado (15), no bairro Quemil, em Birigui. O companheiro dela, de 39 anos, acabou preso em flagrante.

Segundo informações da ocorrência, quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima na rua, em uma tentativa de deixar o local onde teria sido agredida.

A mulher contou à equipe que havia sido atacada pelo companheiro com socos e chutes, inclusive no rosto. Durante o atendimento, os policiais constataram que ela apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo, entre elas, a face, os joelhos e o braço direito.