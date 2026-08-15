15 de agosto de 2026
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BIRIGUI

Mulher é agredida e sofre suspeita de fratura no maxilar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar
Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Uma mulher de 26 anos foi encontrada pela Polícia Militar tentando escapar de uma situação de violência doméstica na manhã deste sábado (15), no bairro Quemil, em Birigui. O companheiro dela, de 39 anos, acabou preso em flagrante.

Segundo informações da ocorrência, quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima na rua, em uma tentativa de deixar o local onde teria sido agredida.

A mulher contou à equipe que havia sido atacada pelo companheiro com socos e chutes, inclusive no rosto. Durante o atendimento, os policiais constataram que ela apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo, entre elas, a face, os joelhos e o braço direito.

Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal. Após passar por exames, houve suspeita de fratura no maxilar, sendo necessária avaliação médica especializada.

O homem apontado como autor das agressões recebeu voz de prisão e foi conduzido para os procedimentos legais. A prisão em flagrante foi registrada como ocorrência de violência doméstica, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que situações de violência contra a mulher devem ser denunciadas e que o atendimento pode ser acionado pelo telefone 190.

A denúncia pode ser fundamental para interromper um ciclo de agressões e garantir proteção à vítima.

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