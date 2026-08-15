Uma mulher de 26 anos foi encontrada pela Polícia Militar tentando escapar de uma situação de violência doméstica na manhã deste sábado (15), no bairro Quemil, em Birigui. O companheiro dela, de 39 anos, acabou preso em flagrante.
Segundo informações da ocorrência, quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima na rua, em uma tentativa de deixar o local onde teria sido agredida.
A mulher contou à equipe que havia sido atacada pelo companheiro com socos e chutes, inclusive no rosto. Durante o atendimento, os policiais constataram que ela apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo, entre elas, a face, os joelhos e o braço direito.
Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal. Após passar por exames, houve suspeita de fratura no maxilar, sendo necessária avaliação médica especializada.
O homem apontado como autor das agressões recebeu voz de prisão e foi conduzido para os procedimentos legais. A prisão em flagrante foi registrada como ocorrência de violência doméstica, e ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça que situações de violência contra a mulher devem ser denunciadas e que o atendimento pode ser acionado pelo telefone 190.
A denúncia pode ser fundamental para interromper um ciclo de agressões e garantir proteção à vítima.
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