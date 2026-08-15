O Ministério Público de São Paulo se posicionou pela manutenção do pagamento das complementações de aposentadorias e pensões de servidores municipais de Araçatuba. A manifestação foi apresentada pela Promotoria de Justiça Cível da cidade dentro de uma ação movida pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região (Sisema) contra a Prefeitura.
O parecer é assinado pelo promotor de Justiça Luiz Antonio de Andrade e defende que a Justiça confirme a liminar concedida anteriormente, que determinou a retomada dos pagamentos aos beneficiários atingidos pela medida adotada pelo município.
A disputa começou em julho, quando a Prefeitura de Araçatuba publicou uma portaria suspendendo as complementações concedidas com base na Lei Complementar Municipal nº 254/2016. A administração municipal sustentou que a medida estava relacionada a apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre o modelo adotado pelo município.
Entre os problemas identificados pelo órgão de controle estavam questões relacionadas ao custeio do sistema, à inexistência de um cálculo atuarial considerado adequado e à estrutura do fundo criado para garantir os pagamentos.
Sindicato recorreu à Justiça
Diante da suspensão, o Sisema ingressou com um mandado de segurança. A entidade sindical argumentou que a legislação que prevê as complementações continua válida e que os pagamentos não poderiam ser interrompidos de maneira unilateral.
Outro ponto levantado pelo sindicato foi a ausência de um procedimento administrativo individualizado que garantisse aos aposentados e pensionistas o direito de apresentar defesa antes da retirada dos valores.
O caso chegou ao Judiciário e, em decisão liminar, foi determinada a suspensão dos efeitos da portaria municipal, com a consequente retomada dos pagamentos.
Agora, ao analisar o processo, o Ministério Público opinou pela confirmação definitiva dessa decisão.
Um dos principais fundamentos apresentados pela Promotoria está na diferença entre a atuação do Tribunal de Contas e a competência do Poder Judiciário.
Segundo o parecer, embora o TCE-SP tenha atribuição para fiscalizar atos da administração pública e apontar eventuais irregularidades, suas decisões não têm o efeito de simplesmente retirar a validade de uma lei municipal em vigor.
Na avaliação do Ministério Público, enquanto a legislação permanecer válida e não houver decisão judicial suspendendo sua aplicação, a Administração Municipal deve observá-la.
A Promotoria também levou em consideração que a Lei Complementar nº 254/2016 sofreu mudanças posteriores, incluindo alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 293/2023 e nº 309/2026.
O parecer destaca que essas normas não foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo, portanto, fundamento para que a Prefeitura deixe de aplicá-las por iniciativa própria.
Outro aspecto considerado pelo Ministério Público foi a situação dos beneficiários.
O parecer ressalta que os valores não representam uma simples expectativa de recebimento. Trata-se de quantias que já vinham sendo pagas a aposentados e pensionistas e que possuem natureza alimentar, ou seja, integram os recursos utilizados pelos beneficiários para sua manutenção.
Por isso, a interrupção dos pagamentos produz impacto direto sobre pessoas que já estavam recebendo os valores reconhecidos pela própria administração municipal.
Decisão final cabe à Justiça
Apesar do posicionamento favorável do Ministério Público, o processo ainda não terminou. Caberá ao juiz da Vara da Fazenda Pública de Araçatuba analisar o caso e proferir a decisão definitiva.
O MP pediu que a segurança seja concedida e que a liminar anteriormente concedida seja confirmada, garantindo a continuidade das complementações enquanto permanecer vigente a legislação que fundamenta os pagamentos.
Sisema comemora parecer
O presidente do Sisema, vereador Denilson Pichitelli (Republicanos), classificou a manifestação do Ministério Público como um avanço importante na disputa judicial.
Em posicionamento divulgado pelo departamento jurídico do sindicato, a entidade afirmou que o parecer reforça os argumentos apresentados desde o início da ação e representa mais um passo para transformar a decisão provisória em uma garantia definitiva aos servidores representados no processo.
O sindicato também destacou que a liminar já havia assegurado o restabelecimento das complementações aos beneficiários abrangidos pela ação e afirmou aguardar uma decisão favorável no julgamento definitivo.
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