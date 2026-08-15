O Ministério Público de São Paulo se posicionou pela manutenção do pagamento das complementações de aposentadorias e pensões de servidores municipais de Araçatuba. A manifestação foi apresentada pela Promotoria de Justiça Cível da cidade dentro de uma ação movida pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região (Sisema) contra a Prefeitura.

O parecer é assinado pelo promotor de Justiça Luiz Antonio de Andrade e defende que a Justiça confirme a liminar concedida anteriormente, que determinou a retomada dos pagamentos aos beneficiários atingidos pela medida adotada pelo município.

A disputa começou em julho, quando a Prefeitura de Araçatuba publicou uma portaria suspendendo as complementações concedidas com base na Lei Complementar Municipal nº 254/2016. A administração municipal sustentou que a medida estava relacionada a apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre o modelo adotado pelo município.