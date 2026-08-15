A rotina de descarte do lixo doméstico terá mudanças em Birigui a partir deste domingo (16). A Prefeitura inicia um novo modelo de coleta que passa a funcionar no sistema porta a porta, alterando a forma como os moradores devem disponibilizar os resíduos para as equipes responsáveis pelo serviço.

Com a mudança, os sacos de lixo deverão ser colocados diretamente na calçada, em frente aos imóveis, respeitando rigorosamente os dias e horários estabelecidos para cada região da cidade.

A nova dinâmica pretende evitar que grandes volumes de resíduos permaneçam por longos períodos em ruas, esquinas, terrenos e outros pontos utilizados irregularmente pela população para concentrar o lixo antes da passagem do caminhão.