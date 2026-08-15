A rotina de descarte do lixo doméstico terá mudanças em Birigui a partir deste domingo (16). A Prefeitura inicia um novo modelo de coleta que passa a funcionar no sistema porta a porta, alterando a forma como os moradores devem disponibilizar os resíduos para as equipes responsáveis pelo serviço.
Com a mudança, os sacos de lixo deverão ser colocados diretamente na calçada, em frente aos imóveis, respeitando rigorosamente os dias e horários estabelecidos para cada região da cidade.
A nova dinâmica pretende evitar que grandes volumes de resíduos permaneçam por longos períodos em ruas, esquinas, terrenos e outros pontos utilizados irregularmente pela população para concentrar o lixo antes da passagem do caminhão.
Até então, era comum encontrar sacos reunidos antecipadamente em determinados locais. Em algumas situações, o material permanecia exposto durante horas, favorecendo o rompimento das embalagens por animais e provocando o espalhamento de resíduos pelas vias públicas.
Cronograma por bairro
A Prefeitura orienta os moradores a verificarem previamente o cronograma de coleta, já que os dias e horários variam conforme a região de Birigui.
As informações podem ser consultadas nos canais oficiais do município, incluindo o portal da Prefeitura e os perfis oficiais nas redes sociais.
A recomendação é que o lixo seja colocado na calçada somente próximo ao horário previsto para a passagem das equipes, evitando que os resíduos fiquem expostos desnecessariamente.
Descarte irregular é alvo de alerta
Além da mudança na coleta convencional, a administração municipal reforça o combate ao descarte irregular de resíduos, principalmente de entulho, móveis velhos, galhos e outros materiais que não devem ser deixados em vias públicas ou terrenos.
O descarte inadequado pode provocar acúmulo de sujeira, comprometer o sistema de drenagem e contribuir para a presença de animais e outros vetores que oferecem riscos à saúde pública.
A população também pode colaborar denunciando pontos de descarte clandestino. As denúncias podem ser encaminhadas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.
A orientação da Prefeitura é que os moradores se adaptem ao novo sistema e sigam os horários definidos para cada bairro, contribuindo para uma coleta mais organizada e para a manutenção da limpeza urbana.
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