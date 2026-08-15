Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (14), no bairro São José, em Araçatuba, após ser flagrada conduzindo uma motocicleta pela contramão e, segundo a corporação, portar uma arma de fogo e drogas.

De acordo com a PM, a condutora chamou a atenção dos policiais ao trafegar no sentido contrário da via. Ao receber ordem para parar, ela não obedeceu, mas acabou sendo abordada pela equipe.

Durante a revista, os policiais localizaram dentro de uma bolsa um revólver calibre .38 carregado com cinco munições. Também foram apreendidas porções de crack e cocaína, além de um telefone celular.