Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (14), no bairro São José, em Araçatuba, após ser flagrada conduzindo uma motocicleta pela contramão e, segundo a corporação, portar uma arma de fogo e drogas.
De acordo com a PM, a condutora chamou a atenção dos policiais ao trafegar no sentido contrário da via. Ao receber ordem para parar, ela não obedeceu, mas acabou sendo abordada pela equipe.
Durante a revista, os policiais localizaram dentro de uma bolsa um revólver calibre .38 carregado com cinco munições. Também foram apreendidas porções de crack e cocaína, além de um telefone celular.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. Após analisar o caso, a autoridade policial confirmou a prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte de drogas, direção perigosa e condução de veículo automotor sem habilitação.
A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça. A motocicleta que ela conduzia foi recolhida após as providências administrativas previstas na legislação de trânsito.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.