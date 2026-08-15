15 de agosto de 2026
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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos e sepultamentos em Araçatuba e Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Cemitério da Consolação
Cemitério da Consolação

A Folha da Região divulga os registros de falecimentos e a programação de velórios e sepultamentos em Birigui e Araçatuba. As informações são fornecidas pelos serviços funerários e podem sofrer alterações conforme as orientações das famílias.

ARAÇATUBA
BENEDITO MENDES ABREU – 64 anos
Velório: não haverá velório.
Sepultamento: Cemitério da Saudade, em Araçatuba, às 9h.

DALVA REGINA TOMAZOTI SCHILD – 68 anos
Velório: Capela da Saudade, em Araçatuba, na sexta-feira (14), às 19h30.
Sepultamento: Cemitério da Saudade, em Araçatuba, às 10h.

BIRIGUI
ZILDA MARIA CUSTODIO PINTO – 69 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde sexta-feira (14), às 16h.
Sepultamento: sábado (15), às 10h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

ADEMIR LOT – 65 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde este sábado (15), às 6h.
Sepultamento: sábado (15), às 10h, no Cemitério Municipal de Bilac.

ADAIR ARAÚJO PEREIRA DA SILVA – 89 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde este sábado (15), às 7h.
Sepultamento: sábado (15), às 13h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

FERNANDO LUIZ OZÓRIO DIAS, conhecido como “Pufi” – 65 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde este sábado (15), às 6h.
Sepultamento: sábado (15), às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA – 53 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O horário de início não foi informado.
Sepultamento: domingo (16), às 9h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

As informações deste obituário foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelos serviços funerários de Birigui, Araçatuba e região. Horários e locais podem ser alterados pelos responsáveis pelos serviços.

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