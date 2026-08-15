A Folha da Região divulga os registros de falecimentos e a programação de velórios e sepultamentos em Birigui e Araçatuba. As informações são fornecidas pelos serviços funerários e podem sofrer alterações conforme as orientações das famílias.

ARAÇATUBA

BENEDITO MENDES ABREU – 64 anos

Velório: não haverá velório.

Sepultamento: Cemitério da Saudade, em Araçatuba, às 9h.

DALVA REGINA TOMAZOTI SCHILD – 68 anos

Velório: Capela da Saudade, em Araçatuba, na sexta-feira (14), às 19h30.

Sepultamento: Cemitério da Saudade, em Araçatuba, às 10h.