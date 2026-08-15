A Folha da Região divulga os registros de falecimentos e a programação de velórios e sepultamentos em Birigui e Araçatuba. As informações são fornecidas pelos serviços funerários e podem sofrer alterações conforme as orientações das famílias.
ARAÇATUBA
BENEDITO MENDES ABREU – 64 anos
Velório: não haverá velório.
Sepultamento: Cemitério da Saudade, em Araçatuba, às 9h.
DALVA REGINA TOMAZOTI SCHILD – 68 anos
Velório: Capela da Saudade, em Araçatuba, na sexta-feira (14), às 19h30.
Sepultamento: Cemitério da Saudade, em Araçatuba, às 10h.
BIRIGUI
ZILDA MARIA CUSTODIO PINTO – 69 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde sexta-feira (14), às 16h.
Sepultamento: sábado (15), às 10h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
ADEMIR LOT – 65 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde este sábado (15), às 6h.
Sepultamento: sábado (15), às 10h, no Cemitério Municipal de Bilac.
ADAIR ARAÚJO PEREIRA DA SILVA – 89 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde este sábado (15), às 7h.
Sepultamento: sábado (15), às 13h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
FERNANDO LUIZ OZÓRIO DIAS, conhecido como “Pufi” – 65 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde este sábado (15), às 6h.
Sepultamento: sábado (15), às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA – 53 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O horário de início não foi informado.
Sepultamento: domingo (16), às 9h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
As informações deste obituário foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelos serviços funerários de Birigui, Araçatuba e região. Horários e locais podem ser alterados pelos responsáveis pelos serviços.
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