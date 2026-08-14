A tranquilidade típica de três pequenas cidades da região de Araçatuba foi quebrada na manhã desta sexta-feira (14) por uma grande operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Piacatu, Gabriel Monteiro e Santópolis do Aguapeí, que juntas possuem pouco mais de 12 mil habitantes, foram alvos da Operação Fim de Festa.
Ao todo, 39 policiais civis, divididos em dez equipes e utilizando dez viaturas, participaram da operação. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara das Garantias da 2ª Região Administrativa de Araçatuba. O objetivo, segundo a Polícia Civil, foi combater o tráfico de drogas nos três municípios.
Prisões em Piacatu
As duas prisões em flagrante ocorreram em Piacatu. Em um dos endereços, no Centro, os policiais encontraram 37 porções de crack, que totalizaram 16,18 gramas, três porções de maconha, com 45,90 gramas, e uma porção de cocaína. Também foram apreendidos celulares, dinheiro e um prato com resquícios de pó semelhante à cocaína.
Em outro imóvel da cidade, um segundo homem foi preso por tráfico. Com ele, segundo a polícia, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de quatro aparelhos celulares.
Outros endereços de Piacatu também foram vistoriados. Embora não tenham sido encontrados materiais ilícitos nesses locais, quatro celulares foram apreendidos e deverão passar por extração e análise de dados para o prosseguimento das investigações.
Buscas em Gabriel Monteiro e Santópolis
Em Gabriel Monteiro, os policiais apreenderam três celulares, um caderno com anotações consideradas suspeitas de possível contabilidade relacionada ao tráfico e uma pequena quantidade de maconha.
Já em Santópolis do Aguapeí, foram cumpridos três mandados de busca, mas, de acordo com a Polícia Civil, nada de ilícito foi apreendido.
A Operação Fim de Festa foi realizada conjuntamente pelas delegacias responsáveis pelos três municípios. Os celulares recolhidos durante as diligências serão analisados e poderão auxiliar no avanço das investigações sobre a atuação do tráfico de drogas na região.
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