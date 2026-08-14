A tranquilidade típica de três pequenas cidades da região de Araçatuba foi quebrada na manhã desta sexta-feira (14) por uma grande operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Piacatu, Gabriel Monteiro e Santópolis do Aguapeí, que juntas possuem pouco mais de 12 mil habitantes, foram alvos da Operação Fim de Festa.

Ao todo, 39 policiais civis, divididos em dez equipes e utilizando dez viaturas, participaram da operação. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara das Garantias da 2ª Região Administrativa de Araçatuba. O objetivo, segundo a Polícia Civil, foi combater o tráfico de drogas nos três municípios.

Prisões em Piacatu

As duas prisões em flagrante ocorreram em Piacatu. Em um dos endereços, no Centro, os policiais encontraram 37 porções de crack, que totalizaram 16,18 gramas, três porções de maconha, com 45,90 gramas, e uma porção de cocaína. Também foram apreendidos celulares, dinheiro e um prato com resquícios de pó semelhante à cocaína.