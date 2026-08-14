Uma tarde que poderia ter terminado em tragédia acabou apenas em um grande susto em Araçatuba. Uma mulher perdeu o controle do carro que dirigia e bateu contra um poste de iluminação da CPFL na tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com as informações apuradas no local, a motorista seguia pela Avenida Café Filho, no sentido bairro-Centro. Ao acessar a região da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, por motivos que ainda serão investigados, ela teria perdido o controle da direção.

Desgovernado, o veículo saiu da trajetória e atingiu o poste. Com o impacto, equipes de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência.