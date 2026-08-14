Uma tarde que poderia ter terminado em tragédia acabou apenas em um grande susto em Araçatuba. Uma mulher perdeu o controle do carro que dirigia e bateu contra um poste de iluminação da CPFL na tarde desta sexta-feira (14).
De acordo com as informações apuradas no local, a motorista seguia pela Avenida Café Filho, no sentido bairro-Centro. Ao acessar a região da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, por motivos que ainda serão investigados, ela teria perdido o controle da direção.
Desgovernado, o veículo saiu da trajetória e atingiu o poste. Com o impacto, equipes de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência.
Uma criança também estava no carro no momento da colisão. Apesar da força da batida, as duas ocupantes não sofreram ferimentos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência e organizou o fluxo de veículos enquanto o atendimento era realizado.
As circunstâncias que fizeram a motorista perder o controle do carro ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser apurado.
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