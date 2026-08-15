Mais de 3 mil celulares com restrições criminais receberam notificações do programa SP Mobile em uma nova etapa da ação realizada no Estado de São Paulo. A medida busca localizar aparelhos furtados ou roubados que voltaram a ser utilizados e combater a receptação.
As pessoas notificadas têm prazo de sete dias para comparecer à delegacia mais próxima e apresentar o celular e os documentos necessários para a verificação. O atendimento pode ser realizado em qualquer horário, inclusive aos finais de semana, durante o período indicado na mensagem.
Caso o usuário não compareça, o aparelho com indícios de irregularidade poderá ser bloqueado. Dependendo das circunstâncias apuradas, a pessoa que estiver com o celular também poderá responder por receptação.
O SP Mobile utiliza o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. A partir dessas informações, a Polícia Civil consegue identificar aparelhos com registros criminais que voltaram a ser utilizados.
Programa já teve resultado em Araçatuba
Em Araçatuba, uma das ações realizadas no âmbito do programa resultou recentemente na recuperação de um celular roubado no Jardim Dona Amélia.
Na ocasião, policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) localizaram o aparelho durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O celular estava escondido em um colchão e a conferência do IMEI confirmou que se tratava de um dispositivo registrado como roubado.
Um homem que estava no imóvel afirmou ter comprado o aparelho por R$ 250 e foi preso em flagrante por receptação.
Quase 32 mil celulares recuperados
Em pouco mais de um ano de atuação, entre junho de 2025 e julho de 2026, o SP Mobile contribuiu para a recuperação de 31,9 mil celulares com registros de furto ou roubo no Estado. Desse total, 10,3 mil aparelhos foram devolvidos aos proprietários.
No mesmo período, quase 15 mil notificações foram enviadas a celulares identificados com restrições criminais.
Quem receber uma mensagem e tiver dúvidas sobre sua autenticidade pode procurar uma delegacia para confirmar a notificação. O SP Mobile não solicita pagamentos, taxas ou transferências via Pix e também não pede senhas de celulares, contas bancárias, redes sociais, iCloud ou Google, nem códigos recebidos por SMS.
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