Mais de 3 mil celulares com restrições criminais receberam notificações do programa SP Mobile em uma nova etapa da ação realizada no Estado de São Paulo. A medida busca localizar aparelhos furtados ou roubados que voltaram a ser utilizados e combater a receptação.

As pessoas notificadas têm prazo de sete dias para comparecer à delegacia mais próxima e apresentar o celular e os documentos necessários para a verificação. O atendimento pode ser realizado em qualquer horário, inclusive aos finais de semana, durante o período indicado na mensagem.

Caso o usuário não compareça, o aparelho com indícios de irregularidade poderá ser bloqueado. Dependendo das circunstâncias apuradas, a pessoa que estiver com o celular também poderá responder por receptação.