O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba realiza neste domingo (16) uma feira de adoção responsável de animais durante a Feira Viva. O evento será das 8h às 11h, na Praça Hugo Lippe Jr., conhecida como Praça Olímpica.
Ao todo, 12 cães estarão disponíveis para adoção, sendo três machos adultos e nove filhotes. Segundo a Prefeitura, os animais foram resgatados de situações de maus-tratos ou abandono e passaram por atendimento veterinário. Todos estão vacinados, castrados e vermifugados.
Para realizar a adoção, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência. A iniciativa também busca conscientizar a população sobre a guarda responsável e os cuidados necessários durante toda a vida do animal.
Testes gratuitos
Além da adoção, o CCZ fará a coleta de amostras para testes gratuitos de diagnóstico da leishmaniose visceral canina. A equipe também estará disponível para orientar os tutores sobre guarda responsável e cuidados com os animais.
Feira Viva
Promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Feira Viva também terá feira de artesanato e participação de confeiteiras.
A proposta é valorizar as feiras livres realizadas aos domingos em Araçatuba e ampliar as opções de produtos e serviços oferecidos ao público.
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