O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba realiza neste domingo (16) uma feira de adoção responsável de animais durante a Feira Viva. O evento será das 8h às 11h, na Praça Hugo Lippe Jr., conhecida como Praça Olímpica.

Ao todo, 12 cães estarão disponíveis para adoção, sendo três machos adultos e nove filhotes. Segundo a Prefeitura, os animais foram resgatados de situações de maus-tratos ou abandono e passaram por atendimento veterinário. Todos estão vacinados, castrados e vermifugados.

Para realizar a adoção, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência. A iniciativa também busca conscientizar a população sobre a guarda responsável e os cuidados necessários durante toda a vida do animal.

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