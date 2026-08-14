O Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP) da Guarda Civil Municipal de Araçatuba participa, neste sábado (15), de uma capacitação para atuação em ocorrências envolvendo agressor ativo.
O termo é utilizado para situações em que uma pessoa apresenta comportamento violento e representa ameaça em determinado ambiente. O treinamento abordará procedimentos para tomada de decisão, coordenação das equipes e resposta a esse tipo de ocorrência.
A instrução será conduzida pelos guardas civis municipais Richard e Da Silva, de Osasco, que atuam na área tática e na formação de profissionais de segurança pública.
Capacitação
Criado neste ano pela Prefeitura de Araçatuba, o GEP passa por treinamentos voltados à atuação especializada da Guarda Civil Municipal.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a capacitação contínua busca preparar os agentes para situações que exigem conhecimento técnico e atuação coordenada.
O treinamento deste sábado integra o programa de qualificação dos integrantes do grupamento.
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