O Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP) da Guarda Civil Municipal de Araçatuba participa, neste sábado (15), de uma capacitação para atuação em ocorrências envolvendo agressor ativo.

O termo é utilizado para situações em que uma pessoa apresenta comportamento violento e representa ameaça em determinado ambiente. O treinamento abordará procedimentos para tomada de decisão, coordenação das equipes e resposta a esse tipo de ocorrência.

A instrução será conduzida pelos guardas civis municipais Richard e Da Silva, de Osasco, que atuam na área tática e na formação de profissionais de segurança pública.

Capacitação