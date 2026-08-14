14 de agosto de 2026
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CONTRABANDO

Homem é preso com medicamentos para emagrecer em rodovia

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar Rodoviária
O motorista, morador de Campinas, foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba; as mercadorias, os medicamentos e o veículo foram apreendidos
O motorista, morador de Campinas, foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba; as mercadorias, os medicamentos e o veículo foram apreendidos

Um homem de 33 anos foi preso por contrabando e descaminho na madrugada desta sexta-feira (14), durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em Birigui.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada por volta das 0h45, durante a Operação Impacto/Divisa, no km 14 da Rodovia Gabriel Melhado (SP-461).

Os policiais abordaram um Hyundai Creta e, durante a vistoria, encontraram 572 ampolas de T.G. 15, 36 ampolas de Tirzec 15, uma ampola de Enantato, 10 ampolas de GHK-CU, duas canetas KLOW e duas canetas de Retatrutid.

Também foram apreendidos quatro MacBooks, quatro iPhones 17 Pro Max e seis garrafas de vinho Malbec. Conforme a polícia, as mercadorias estavam sem documentação fiscal.

O motorista, morador de Campinas, foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba. As mercadorias, os medicamentos e o veículo foram apreendidos.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o homem possui antecedente por estelionato. Após prestar declarações, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

 

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