Um homem de 33 anos foi preso por contrabando e descaminho na madrugada desta sexta-feira (14), durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em Birigui.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada por volta das 0h45, durante a Operação Impacto/Divisa, no km 14 da Rodovia Gabriel Melhado (SP-461).

Os policiais abordaram um Hyundai Creta e, durante a vistoria, encontraram 572 ampolas de T.G. 15, 36 ampolas de Tirzec 15, uma ampola de Enantato, 10 ampolas de GHK-CU, duas canetas KLOW e duas canetas de Retatrutid.