14 de agosto de 2026
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VAGAS EM ARAÇATUBA

Etecs da região abrem inscrições para cursos gratuitos em 2027

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência SP
Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis têm unidades
Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis têm unidades

Quem pretende começar uma formação profissional gratuita em 2027 já pode se preparar para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O Centro Paula Souza divulgou o calendário do processo seletivo para o primeiro semestre do próximo ano.

Na região, há unidades das Etecs em cidades como Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis, ampliando as opções para estudantes interessados em cursos técnicos e no Ensino Médio integrado à formação profissional.

Em Araçatuba, a Etec oferece cursos presenciais de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho, além de opções de Ensino Médio integrado.

Também existem alternativas na modalidade on-line, incluindo formações em Comércio, Turismo e Secretariado.

As Etecs são administradas pelo Centro Paula Souza e oferecem cursos gratuitos em diferentes áreas, preparando estudantes para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos.

Calendário

O período para solicitar a redução da taxa de inscrição começa em 17 de agosto e segue até 1º de setembro.

As inscrições para o Vestibulinho serão abertas em 2 de setembro e poderão ser realizadas até 3 de novembro, exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo.

A divulgação dos locais de prova está prevista para 2 de dezembro, enquanto o exame será aplicado no dia 6 de dezembro.

Já em 11 de janeiro de 2027, será divulgada a classificação geral dos candidatos, juntamente com o desempenho e a convocação da primeira chamada para matrícula.

Ao todo, o Centro Paula Souza administra 229 Etecs no estado de São Paulo, com mais de 200 opções de cursos distribuídas em diferentes áreas de formação.

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