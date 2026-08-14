Quem pretende começar uma formação profissional gratuita em 2027 já pode se preparar para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O Centro Paula Souza divulgou o calendário do processo seletivo para o primeiro semestre do próximo ano.
Na região, há unidades das Etecs em cidades como Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis, ampliando as opções para estudantes interessados em cursos técnicos e no Ensino Médio integrado à formação profissional.
Em Araçatuba, a Etec oferece cursos presenciais de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho, além de opções de Ensino Médio integrado.
Também existem alternativas na modalidade on-line, incluindo formações em Comércio, Turismo e Secretariado.
As Etecs são administradas pelo Centro Paula Souza e oferecem cursos gratuitos em diferentes áreas, preparando estudantes para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos.
Calendário
O período para solicitar a redução da taxa de inscrição começa em 17 de agosto e segue até 1º de setembro.
As inscrições para o Vestibulinho serão abertas em 2 de setembro e poderão ser realizadas até 3 de novembro, exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo.
A divulgação dos locais de prova está prevista para 2 de dezembro, enquanto o exame será aplicado no dia 6 de dezembro.
Já em 11 de janeiro de 2027, será divulgada a classificação geral dos candidatos, juntamente com o desempenho e a convocação da primeira chamada para matrícula.
Ao todo, o Centro Paula Souza administra 229 Etecs no estado de São Paulo, com mais de 200 opções de cursos distribuídas em diferentes áreas de formação.
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