Quem pretende começar uma formação profissional gratuita em 2027 já pode se preparar para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O Centro Paula Souza divulgou o calendário do processo seletivo para o primeiro semestre do próximo ano.

Na região, há unidades das Etecs em cidades como Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis, ampliando as opções para estudantes interessados em cursos técnicos e no Ensino Médio integrado à formação profissional.

Em Araçatuba, a Etec oferece cursos presenciais de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho, além de opções de Ensino Médio integrado.