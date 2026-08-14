A Prefeitura de Araçatuba iniciou nessa quinta-feira (13) mudanças na circulação de veículos no cruzamento das ruas Wandenkolk e São Bernardo, no bairro Planalto.
Com a alteração, o local retorna à configuração que existia anteriormente. A Rua Wandenkolk volta a ter preferência de passagem, enquanto os motoristas que trafegarem pela Rua São Bernardo deverão respeitar a sinalização de “Pare”.
A mudança ocorre depois de uma nova análise técnica realizada pelas autoridades municipais. A questão também foi discutida entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Ministério Público.
A configuração anterior havia sido adotada após uma solicitação do Ministério Público, que buscava medidas para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança no cruzamento.
Além da mudança na preferência de passagem, o município fará novas faixas para travessia de pedestres e adequações relacionadas à acessibilidade.
Segundo a Prefeitura, as intervenções têm como objetivo melhorar a organização do tráfego e oferecer mais segurança tanto para motoristas quanto para quem circula a pé pela região.
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