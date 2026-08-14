14 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MUDANÇAS

Prefeitura muda sinalização e trânsito em cruzamento de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Rua Wandenkolk volta a ter preferência sobre a São Bernardo
Rua Wandenkolk volta a ter preferência sobre a São Bernardo

A Prefeitura de Araçatuba iniciou nessa quinta-feira (13) mudanças na circulação de veículos no cruzamento das ruas Wandenkolk e São Bernardo, no bairro Planalto.

Com a alteração, o local retorna à configuração que existia anteriormente. A Rua Wandenkolk volta a ter preferência de passagem, enquanto os motoristas que trafegarem pela Rua São Bernardo deverão respeitar a sinalização de “Pare”.

A mudança ocorre depois de uma nova análise técnica realizada pelas autoridades municipais. A questão também foi discutida entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Ministério Público.

A configuração anterior havia sido adotada após uma solicitação do Ministério Público, que buscava medidas para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança no cruzamento.

Além da mudança na preferência de passagem, o município fará novas faixas para travessia de pedestres e adequações relacionadas à acessibilidade.

Segundo a Prefeitura, as intervenções têm como objetivo melhorar a organização do tráfego e oferecer mais segurança tanto para motoristas quanto para quem circula a pé pela região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários