A Prefeitura de Araçatuba iniciou nessa quinta-feira (13) mudanças na circulação de veículos no cruzamento das ruas Wandenkolk e São Bernardo, no bairro Planalto.

Com a alteração, o local retorna à configuração que existia anteriormente. A Rua Wandenkolk volta a ter preferência de passagem, enquanto os motoristas que trafegarem pela Rua São Bernardo deverão respeitar a sinalização de “Pare”.

A mudança ocorre depois de uma nova análise técnica realizada pelas autoridades municipais. A questão também foi discutida entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Ministério Público.