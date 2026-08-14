A Suzano está com vagas abertas para operadores e mecânicos de máquinas florestais em unidades localizadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Maranhão.

As oportunidades são destinadas a profissionais com experiência ou conhecimento em equipamentos como Harvester, Forwarder, colhedoras, tratores plantadores e outras máquinas utilizadas nas operações florestais.

Tecnologia nas operações

Os equipamentos utilizados pela empresa contam com recursos como GPS, computadores de bordo, sensores eletrônicos, telemetria e sistemas de monitoramento.