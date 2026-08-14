A Suzano está com vagas abertas para operadores e mecânicos de máquinas florestais em unidades localizadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Maranhão.
As oportunidades são destinadas a profissionais com experiência ou conhecimento em equipamentos como Harvester, Forwarder, colhedoras, tratores plantadores e outras máquinas utilizadas nas operações florestais.
Tecnologia nas operações
Os equipamentos utilizados pela empresa contam com recursos como GPS, computadores de bordo, sensores eletrônicos, telemetria e sistemas de monitoramento.
O Harvester é utilizado no corte e processamento da madeira, enquanto o Forwarder realiza o transporte das toras. Os operadores precisam, portanto, associar conhecimentos sobre os equipamentos ao uso das tecnologias incorporadas às máquinas.
Para as vagas de mecânico, a atividade envolve manutenção de sistemas mecânicos, hidráulicos, elétricos e eletrônicos.
Benefícios
Segundo a Suzano, os contratados terão salário compatível com o mercado, remuneração variável anual, planos médico e odontológico, previdência privada, seguro de vida, convênio farmácia e alimentação.
A empresa também oferece programas de capacitação e auxílio para mudança a candidatos contratados que residam em outras cidades ou estados.
Segundo Rafael Marçal, gerente de Gente e Gestão da Suzano, a especialização das operações florestais tem ampliado a necessidade de profissionais capacitados para trabalhar com os novos equipamentos e tecnologias.
A empresa informa que os processos seletivos são abertos a candidatos que atendam aos requisitos das vagas.
Como se candidatar
Os interessados devem consultar os requisitos e realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da Suzano — vagas para operadores e mecânicos
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