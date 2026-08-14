Uma corrida contra o tempo mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal na tarde desta quinta-feira (13), em Birigui. Uma bebê de apenas 8 meses, que apresentava um grave quadro de engasgamento, precisou ser levada às pressas ao Pronto-socorro Municipal após uma equipe policial agir para garantir que ela recebesse atendimento médico o mais rapidamente possível.

A ocorrência começou depois que o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou uma equipe para atender a situação em um posto de saúde localizado no bairro Toselar.

Ao chegarem à unidade, os policiais encontraram a bebê com obstrução das vias respiratórias. A equipe de enfermagem tentava realizar os procedimentos necessários, mas enfrentava dificuldades para solucionar o quadro. Para agravar a situação, não havia ambulância disponível naquele momento para fazer o transporte até o hospital.