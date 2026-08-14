Uma corrida contra o tempo mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal na tarde desta quinta-feira (13), em Birigui. Uma bebê de apenas 8 meses, que apresentava um grave quadro de engasgamento, precisou ser levada às pressas ao Pronto-socorro Municipal após uma equipe policial agir para garantir que ela recebesse atendimento médico o mais rapidamente possível.
A ocorrência começou depois que o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou uma equipe para atender a situação em um posto de saúde localizado no bairro Toselar.
Ao chegarem à unidade, os policiais encontraram a bebê com obstrução das vias respiratórias. A equipe de enfermagem tentava realizar os procedimentos necessários, mas enfrentava dificuldades para solucionar o quadro. Para agravar a situação, não havia ambulância disponível naquele momento para fazer o transporte até o hospital.
Diante da urgência, os policiais tomaram a decisão de realizar o transporte emergencial da criança na própria viatura.
Durante o deslocamento, uma das policiais permaneceu no banco traseiro e realizou continuamente as manobras necessárias para tentar manter as vias aéreas da bebê livres.
O trajeto ainda exigiu uma verdadeira operação de apoio. O intenso movimento de veículos, principalmente por conta do encerramento do turno das fábricas da região, poderia atrasar a chegada ao hospital.
Para evitar que isso acontecesse, outras equipes da Polícia Militar foram mobilizadas e passaram a abrir caminho e liberar os cruzamentos, garantindo que a viatura avançasse com segurança e rapidez.
A Guarda Civil Municipal também participou da operação, auxiliando na organização do trânsito.
A mobilização deu resultado. A bebê chegou ao Pronto-socorro Municipal em tempo hábil e recebeu atendimento médico especializado.
Após os procedimentos realizados pela equipe de saúde, o quadro clínico apresentou evolução positiva, permanecendo estável e sob acompanhamento médico.
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