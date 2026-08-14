Uma perseguição policial terminou com a apreensão de 693,6 quilos de maconha e a prisão de dois jovens, ambos de 21 anos, na manhã desta quinta-feira (13), em Clementina. A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto, no km 327 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).
Segundo o Policiamento Rodoviário, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento pela rodovia quando identificou um VW Polo, com placas de Campo Grande (MS), e iniciou o acompanhamento do veículo.
Durante a tentativa de abordagem, o motorista não obedeceu e fugiu pela rodovia. A perseguição terminou de forma violenta quando o carro capotou às margens da pista.
Após o acidente, os dois ocupantes abandonaram o automóvel e tentaram escapar a pé. Um deles foi localizado e detido nas proximidades do veículo. O segundo conseguiu se embrenhar em um canavial, mas acabou localizado e preso após a mobilização de outras equipes.
O cerco contou com o reforço do Policiamento Rodoviário, Policiamento Territorial e do helicóptero Águia, acionado pelo Comando de Aviação da Base de Araçatuba.
Durante a vistoria no Volkswagen Polo, os policiais encontraram 791 tabletes de maconha, que totalizaram 693,6 quilos da droga.
Os dois presos são moradores do Estado de Mato Grosso do Sul e, conforme consulta ao sistema Prodesp, não apresentavam antecedentes criminais.
A apreensão representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na região. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carregamento retirado de circulação é avaliado em aproximadamente R$ 3,5 milhões.
Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Clementina, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.
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