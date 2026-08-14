Uma perseguição policial terminou com a apreensão de 693,6 quilos de maconha e a prisão de dois jovens, ambos de 21 anos, na manhã desta quinta-feira (13), em Clementina. A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto, no km 327 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Segundo o Policiamento Rodoviário, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento pela rodovia quando identificou um VW Polo, com placas de Campo Grande (MS), e iniciou o acompanhamento do veículo.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista não obedeceu e fugiu pela rodovia. A perseguição terminou de forma violenta quando o carro capotou às margens da pista.