Uma tentativa de fuga terminou em prisão por tráfico de drogas no início da tarde desta quinta-feira (13), em Araçatuba. Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado dispensando uma sacola com dezenas de pinos de cocaína durante uma perseguição no bairro Porto Real.
A ocorrência foi registrada na Rua João Ferreira dos Santos. Segundo informações apuradas, policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo em atitude considerada suspeita.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem teria arremessado uma sacola para dentro de uma residência e saído correndo. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois.
Durante a tentativa de contenção, foi necessário o emprego de técnicas de jiu-jitsu para imobilizar o suspeito. Depois de algemado, ele passou por revista pessoal.
Com o homem, os policiais encontraram R$ 125 em dinheiro, além de três porções de maconha e duas porções de haxixe.
A sacola dispensada durante a fuga também foi localizada. Dentro dela havia 80 pinos contendo cocaína, segundo a Polícia Militar.
Ainda conforme o registro da ocorrência, o suspeito teria admitido aos policiais que realizava a venda de drogas em um ponto conhecido como “TH”, localizado nas proximidades.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos.
Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.
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