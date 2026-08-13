13 de agosto de 2026
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Suspeito tenta fugir da PM, mas acaba preso com cocaína

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito tentou escapar ao perceber a aproximação da PM, mas foi alcançado após jogar uma sacola com drogas em uma residência
Suspeito tentou escapar ao perceber a aproximação da PM, mas foi alcançado após jogar uma sacola com drogas em uma residência

Uma tentativa de fuga terminou em prisão por tráfico de drogas no início da tarde desta quinta-feira (13), em Araçatuba. Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado dispensando uma sacola com dezenas de pinos de cocaína durante uma perseguição no bairro Porto Real.

A ocorrência foi registrada na Rua João Ferreira dos Santos. Segundo informações apuradas, policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo em atitude considerada suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem teria arremessado uma sacola para dentro de uma residência e saído correndo. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois.

Durante a tentativa de contenção, foi necessário o emprego de técnicas de jiu-jitsu para imobilizar o suspeito. Depois de algemado, ele passou por revista pessoal.

Com o homem, os policiais encontraram R$ 125 em dinheiro, além de três porções de maconha e duas porções de haxixe.
A sacola dispensada durante a fuga também foi localizada. Dentro dela havia 80 pinos contendo cocaína, segundo a Polícia Militar.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o suspeito teria admitido aos policiais que realizava a venda de drogas em um ponto conhecido como “TH”, localizado nas proximidades.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos.

Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

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