Uma tentativa de fuga terminou em prisão por tráfico de drogas no início da tarde desta quinta-feira (13), em Araçatuba. Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado dispensando uma sacola com dezenas de pinos de cocaína durante uma perseguição no bairro Porto Real.

A ocorrência foi registrada na Rua João Ferreira dos Santos. Segundo informações apuradas, policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo em atitude considerada suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem teria arremessado uma sacola para dentro de uma residência e saído correndo. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois.