Depois de mais de um mês de angústia e incertezas, a família de Kenzo Vieira Koshiyama, de 18 anos, finalmente recebeu a notícia que esperava. O jovem, que estava desaparecido desde 9 de julho, foi localizado nesta quarta-feira (12), em São Paulo, e já retornou para junto dos familiares, em Araçatuba.

Kenzo havia viajado para a capital paulista com o objetivo de trabalhar. Desde então, porém, deixou de manter o contato habitual com os pais, que chegaram a registrar o desaparecimento na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.

A localização ocorreu após uma denúncia. Segundo os familiares, uma pessoa informou ter visto um jovem com características semelhantes às de Kenzo em um mercado localizado na Zona Sul da capital.