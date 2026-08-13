Depois de mais de um mês de angústia e incertezas, a família de Kenzo Vieira Koshiyama, de 18 anos, finalmente recebeu a notícia que esperava. O jovem, que estava desaparecido desde 9 de julho, foi localizado nesta quarta-feira (12), em São Paulo, e já retornou para junto dos familiares, em Araçatuba.
Kenzo havia viajado para a capital paulista com o objetivo de trabalhar. Desde então, porém, deixou de manter o contato habitual com os pais, que chegaram a registrar o desaparecimento na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
A localização ocorreu após uma denúncia. Segundo os familiares, uma pessoa informou ter visto um jovem com características semelhantes às de Kenzo em um mercado localizado na Zona Sul da capital.
A informação mobilizou a família e a polícia. O pai do rapaz foi até o endereço indicado e, para alívio de todos, conseguiu encontrá-lo.
O estado físico do jovem chamou a atenção dos familiares. Kenzo estava bastante magro após o período em que permaneceu longe de casa. Ele deverá passar por avaliação médica para verificar suas condições de saúde.
Silêncio ainda envolve o período do desaparecimento
Apesar de ter sido localizado, ainda permanecem muitas perguntas sem resposta. Conforme a família, Kenzo não revelou até o momento o que aconteceu durante o período em que ficou desaparecido e sem qualquer comunicação.
Antes do desaparecimento, o jovem mantinha contato frequente com os pais, inclusive por meio de chamadas de vídeo. A comunicação teria sido interrompida após um suposto desentendimento envolvendo uma amiga, na residência dela, em São Paulo.
Conforme o relato registrado no boletim de ocorrência, após a discussão, Kenzo teria permanecido do lado de fora do imóvel com seus pertences. Mais tarde, a amiga teria comunicado aos familiares que ele já não estava mais no local.
Desde então, o celular do jovem permaneceu desligado, aumentando a preocupação da família. O pai também relatou ter conversado por telefone com um homem que se apresentou como namorado da amiga, mas não conseguiu obter informações que ajudassem a descobrir onde o filho estava.
Agora, com Kenzo novamente em casa, a família concentra os esforços na recuperação do jovem e na tentativa de esclarecer o que aconteceu durante as semanas em que ele permaneceu desaparecido.
O reencontro encerra uma longa espera, mas também abre uma nova etapa: entender as circunstâncias que levaram ao desaparecimento e tudo o que ocorreu até que o jovem finalmente fosse localizado.
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