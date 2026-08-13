Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (13), em Araçatuba, após confessar o furto de uma bicicleta ocorrido horas antes no estacionamento de um supermercado, no bairro Ipanema.

Segundo apurado pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 10h. Depois de analisarem as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar, nas proximidades da Rua Marcílio Dias, um homem com características semelhantes às registradas durante o furto.

O suspeito foi abordado pela equipe. Embora nenhum objeto ilícito tenha sido encontrado com ele, durante a conversa com os policiais acabou admitindo a participação no crime.