Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (13), em Araçatuba, após confessar o furto de uma bicicleta ocorrido horas antes no estacionamento de um supermercado, no bairro Ipanema.
Segundo apurado pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 10h. Depois de analisarem as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar, nas proximidades da Rua Marcílio Dias, um homem com características semelhantes às registradas durante o furto.
O suspeito foi abordado pela equipe. Embora nenhum objeto ilícito tenha sido encontrado com ele, durante a conversa com os policiais acabou admitindo a participação no crime.
Além de confessar o furto, o homem informou aos policiais onde havia deixado a bicicleta. A equipe seguiu até a Rua José Bezerra de Lima, no bairro Planalto, e encontrou o veículo, uma bicicleta Colli aro 29, dentro das dependências de uma igreja.
Diante da recuperação do objeto e da confissão, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada. A proprietária da bicicleta também compareceu à unidade policial para acompanhar o caso.
Após analisar as circunstâncias da ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda conforme informações apuradas pela reportagem, o homem havia deixado o sistema prisional recentemente, em julho deste ano.
A bicicleta foi recuperada e deverá ser devolvida à proprietária após os procedimentos policiais.
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