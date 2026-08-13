Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (12), em Auriflama. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 30 gramas de crack e 85 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, três aparelhos celulares e R$ 60 em dinheiro.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h, durante patrulhamento pela Rua Miguel Nunes. Os policiais avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, teria fugido carregando uma sacola e entrado no apartamento da namorada.
A equipe acompanhou o suspeito e realizou a abordagem dentro do imóvel. Conforme a PM, ele teria dispensado a sacola que carregava no interior da residência.
A moradora autorizou a entrada e a averiguação do apartamento. Na sacola, os policiais encontraram as porções de crack e cocaína. Também foram apreendidos uma balança de precisão, três celulares e R$ 60.
O homem e a namorada foram levados ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhados ao Plantão Policial.
Após a apresentação da ocorrência, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos e exames periciais.
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