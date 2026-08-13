Os sinistros de trânsito envolvendo motocicletas aumentaram 29,7% em Birigui no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Infosiga, sistema do Governo do Estado de São Paulo, mostram que foram registrados 201 acidentes com motos entre janeiro e junho deste ano, contra 155 nos seis primeiros meses de 2025.
O levantamento chama a atenção principalmente para a participação dos jovens. A faixa etária de 18 a 24 anos é a que concentra o maior número de envolvidos nos acidentes com motocicletas na cidade.
Entre os homens dessa faixa etária, os registros saltaram de 43 no primeiro semestre de 2025 para 73 neste ano, crescimento de 69,8%. Entre as mulheres de 18 a 24 anos, o número passou de 25 para 35, alta de 40%.
Somados homens e mulheres, foram 68 jovens de 18 a 24 anos envolvidos nos registros no primeiro semestre do ano passado. Neste ano, foram 108, um aumento de 58,8%.
Mortes também aumentaram
O cenário também é de crescimento quando consideradas as mortes no trânsito em geral. Birigui contabilizou nove óbitos entre janeiro e junho de 2025. No mesmo período de 2026, foram 11 mortes, duas a mais, o que representa aumento de 22,2%.
Os números reforçam a preocupação com a violência no trânsito, especialmente entre os motociclistas, que estão entre os usuários mais vulneráveis das vias.
Duas mortes no último fim de semana
O alerta ganhou ainda mais força no último fim de semana, quando Birigui registrou duas mortes de motociclistas em acidentes de trânsito.
Os casos ocorreram poucos meses após o período contemplado pelo levantamento do Infosiga, que considera os registros até junho, e, portanto, não estão incluídos nos números do primeiro semestre.
Os dados evidenciam um crescimento expressivo dos acidentes envolvendo motocicletas e mostram que os jovens de 18 a 24 anos são o grupo que mais aparece nas ocorrências registradas em Birigui.
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