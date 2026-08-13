Os sinistros de trânsito envolvendo motocicletas aumentaram 29,7% em Birigui no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Infosiga, sistema do Governo do Estado de São Paulo, mostram que foram registrados 201 acidentes com motos entre janeiro e junho deste ano, contra 155 nos seis primeiros meses de 2025.

O levantamento chama a atenção principalmente para a participação dos jovens. A faixa etária de 18 a 24 anos é a que concentra o maior número de envolvidos nos acidentes com motocicletas na cidade.

Entre os homens dessa faixa etária, os registros saltaram de 43 no primeiro semestre de 2025 para 73 neste ano, crescimento de 69,8%. Entre as mulheres de 18 a 24 anos, o número passou de 25 para 35, alta de 40%.