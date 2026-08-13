O estoque de sangue do Hemocentro de Araçatuba entrou em situação de alerta após uma queda expressiva no número de doadores. Na primeira semana de agosto, a unidade registrou uma redução de aproximadamente 50% nas doações, cenário que continua preocupando a equipe responsável pelo atendimento.

Diante da baixa procura, o Hemocentro intensificou nesta quinta-feira (13) a mobilização nas redes sociais para incentivar a população a comparecer à unidade e contribuir com a reposição dos estoques.

Os números mais recentes mostram o tamanho do desafio. Somente na quarta-feira (12), 15 pessoas compareceram para doar sangue, resultando na coleta de 13 bolsas. Em um dia considerado normal, a expectativa é receber pelo menos 30 doadores.

Tipos de sangue estão em níveis críticos