O estoque de sangue do Hemocentro de Araçatuba entrou em situação de alerta após uma queda expressiva no número de doadores. Na primeira semana de agosto, a unidade registrou uma redução de aproximadamente 50% nas doações, cenário que continua preocupando a equipe responsável pelo atendimento.
Diante da baixa procura, o Hemocentro intensificou nesta quinta-feira (13) a mobilização nas redes sociais para incentivar a população a comparecer à unidade e contribuir com a reposição dos estoques.
Os números mais recentes mostram o tamanho do desafio. Somente na quarta-feira (12), 15 pessoas compareceram para doar sangue, resultando na coleta de 13 bolsas. Em um dia considerado normal, a expectativa é receber pelo menos 30 doadores.
Tipos de sangue estão em níveis críticos
A situação mais preocupante envolve os tipos sanguíneos B negativo e AB negativo, cujos estoques chegaram a zero.
Outros grupos também apresentam quantidade abaixo do necessário. O Hemocentro possui atualmente 57 bolsas de A positivo, enquanto o estoque considerado adequado seria de aproximadamente 120.
O cenário também preocupa para os tipos O negativo e O positivo. São apenas cinco bolsas de O negativo e 35 de O positivo, enquanto o ideal para ambos seria manter cerca de 120 unidades disponíveis.
Os tipos A negativo e B positivo apresentam situação considerada estável no momento.
A redução dos estoques pode comprometer o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões, principalmente em situações de emergência, cirurgias e tratamentos que dependem de reposição de sangue.
Quem pode doar?
Para contribuir, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. No momento da doação, é preciso apresentar documento oficial com foto e estar bem alimentado.
Jovens com menos de 18 anos precisam apresentar autorização dos responsáveis para realizar a doação.
Onde doar em Araçatuba
O Hemocentro de Araçatuba está localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330.
O atendimento ocorre nos seguintes horários:
- Segunda e quinta-feira: das 7h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h;
- Terça, quarta e sexta-feira: das 7h30 às 12h30;
- Sábado: das 7h às 11h.
Diante dos estoques reduzidos, especialmente dos tipos B negativo e AB negativo, o apelo é para que os moradores que estejam aptos procurem a unidade. Uma única doação pode ajudar a salvar vidas e fazer diferença para pacientes que dependem de transfusões.
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