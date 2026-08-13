Araçatuba contabilizou 229 doses da vacina contra o sarampo aplicadas entre janeiro e julho deste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Do total, 123 pessoas receberam uma dose, enquanto 58 completaram o esquema com duas doses.

Os números são divulgados em meio à intensificação das ações de vacinação contra o sarampo no Estado de São Paulo, após a confirmação de 16 casos da doença. Apesar do cenário estadual, a Secretaria de Saúde informou que não há, atualmente, nenhum caso suspeito de sarampo em investigação em Araçatuba.

A vacinação é uma das principais estratégias para impedir a circulação do vírus, que apresenta alto potencial de transmissão. A orientação das autoridades de saúde é que a população mantenha a caderneta atualizada e procure uma unidade de saúde em caso de dúvida sobre as doses necessárias.

Esquema vacinal