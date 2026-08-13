Araçatuba contabilizou 229 doses da vacina contra o sarampo aplicadas entre janeiro e julho deste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Do total, 123 pessoas receberam uma dose, enquanto 58 completaram o esquema com duas doses.
Os números são divulgados em meio à intensificação das ações de vacinação contra o sarampo no Estado de São Paulo, após a confirmação de 16 casos da doença. Apesar do cenário estadual, a Secretaria de Saúde informou que não há, atualmente, nenhum caso suspeito de sarampo em investigação em Araçatuba.
A vacinação é uma das principais estratégias para impedir a circulação do vírus, que apresenta alto potencial de transmissão. A orientação das autoridades de saúde é que a população mantenha a caderneta atualizada e procure uma unidade de saúde em caso de dúvida sobre as doses necessárias.
Esquema vacinal
Em Araçatuba, o esquema de rotina contra o sarampo prevê duas doses da vacina tríplice viral. A primeira deve ser aplicada aos 12 meses de idade, enquanto a segunda é indicada aos 15 meses, conforme orientação do calendário de vacinação.
A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A vacina utiliza vírus vivos atenuados, que passam por processos para reduzir sua capacidade de provocar a doença, mas mantêm a capacidade de estimular uma resposta do sistema imunológico.
Segundo as autoridades de saúde, a vacina não causa sarampo. Entre as reações que podem ocorrer após a aplicação estão dor, vermelhidão ou endurecimento no local da injeção, além de febre e manchas na pele. Em alguns casos, essas manifestações podem aparecer entre o quinto e o 12º dia após a vacinação e costumam ser temporárias.
Cobertura abaixo da meta
No Estado de São Paulo, a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo está em 87,8%, enquanto a segunda dose alcança 73,8%. Os dois índices estão abaixo da meta de 95%, considerada referência para ampliar a proteção coletiva contra a doença.
A segunda dose é importante porque aumenta a parcela da população efetivamente protegida e ajuda a reduzir o número de pessoas suscetíveis ao vírus.
O sarampo é altamente contagioso e pode ser transmitido por meio de secreções eliminadas durante a tosse, espirro, fala ou respiração. Os principais sintomas são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. Em situações mais graves, a doença pode provocar complicações, como pneumonia e inflamação no cérebro.
Multivacinação
Em Araçatuba, a vacinação contra o sarampo ocorre dentro da estratégia de atualização da caderneta durante a Campanha Nacional de Multivacinação, iniciada no dia 3 de agosto e que segue até 1º de setembro.
A mobilização é voltada principalmente para crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com alguma vacina em atraso. Todas as UBSs do município participam da campanha.
Os pais ou responsáveis devem levar os menores ao posto de saúde com documento de identificação e a caderneta de vacinação. As equipes vão conferir o histórico e indicar as doses necessárias de acordo com a idade e o esquema já realizado.
As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As UBSs Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José possuem horário ampliado e aplicam vacinas até 22h durante a semana.
O Dia D da Multivacinação está programado para 22 de agosto, um sábado, quando as unidades funcionarão das 8h às 17h para facilitar o acesso da população.
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