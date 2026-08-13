A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação realizada na tarde desta quarta-feira (12), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo informações da ocorrência, policiais da Força Tática faziam patrulhamento pela região quando, no cruzamento da Rua Fundador Paulino Gatto com a Rua Nair de Lourdes Secolo, avistaram pessoas em uma situação que levantou suspeita de comércio de entorpecentes.

Com a aproximação da equipe, dois indivíduos tentaram fugir. Os policiais acompanharam um deles e conseguiram realizar a abordagem.