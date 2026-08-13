A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação realizada na tarde desta quarta-feira (12), no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo informações da ocorrência, policiais da Força Tática faziam patrulhamento pela região quando, no cruzamento da Rua Fundador Paulino Gatto com a Rua Nair de Lourdes Secolo, avistaram pessoas em uma situação que levantou suspeita de comércio de entorpecentes.
Com a aproximação da equipe, dois indivíduos tentaram fugir. Os policiais acompanharam um deles e conseguiram realizar a abordagem.
Durante a revista, foram encontrados R$ 35 em dinheiro com o suspeito. Conforme a polícia, durante a fuga ele havia jogado fora um invólucro que continha 51 pinos de cocaína.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
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