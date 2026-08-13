Um homem morreu após ser baleado na tarde desta quarta-feira (12), em Cedral, aproximadamente 130 km de Araçatuba. O crime aconteceu na Avenida Antônio dos Santos Galante.
Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados por uma pessoa que estava dentro de um carro. Depois do ataque, o veículo deixou o local em alta velocidade.
A vítima recebeu atendimento médico após ser atingida, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada durante o socorro.
A área onde ocorreu o crime foi periciada. Os trabalhos tiveram como objetivo reunir vestígios que possam contribuir para esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso.
A identidade do homem morto e a possível motivação para o crime ainda não tinham sido divulgadas pelas autoridades. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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