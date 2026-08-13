Um homem morreu após ser baleado na tarde desta quarta-feira (12), em Cedral, aproximadamente 130 km de Araçatuba. O crime aconteceu na Avenida Antônio dos Santos Galante.

Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados por uma pessoa que estava dentro de um carro. Depois do ataque, o veículo deixou o local em alta velocidade.

A vítima recebeu atendimento médico após ser atingida, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada durante o socorro.