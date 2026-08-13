13 de agosto de 2026
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CEDRAL

Homem é morto a tiros após ser atacado por ocupantes de carro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem foi baleado em avenida e morre após ataque em Cedral
Homem foi baleado em avenida e morre após ataque em Cedral

Um homem morreu após ser baleado na tarde desta quarta-feira (12), em Cedral, aproximadamente 130 km de Araçatuba. O crime aconteceu na Avenida Antônio dos Santos Galante.

Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados por uma pessoa que estava dentro de um carro. Depois do ataque, o veículo deixou o local em alta velocidade.

A vítima recebeu atendimento médico após ser atingida, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada durante o socorro.

A área onde ocorreu o crime foi periciada. Os trabalhos tiveram como objetivo reunir vestígios que possam contribuir para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso.

A identidade do homem morto e a possível motivação para o crime ainda não tinham sido divulgadas pelas autoridades. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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