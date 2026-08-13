Mais de 3,4 mil servidores municipais de Araçatuba terão o vale-alimentação depositado antes do prazo habitual neste mês. A Prefeitura informou que o crédito será realizado nesta sexta-feira (14).

Ao todo, 3.454 funcionários serão beneficiados com a antecipação, que representa a liberação de R$ 4.328.064,63.

O pagamento normalmente ocorre no dia 15 de cada mês. Como a data prevista para agosto cairá em um sábado, o município decidiu realizar o depósito no último dia útil anterior.