Mais de 3,4 mil servidores municipais de Araçatuba terão o vale-alimentação depositado antes do prazo habitual neste mês. A Prefeitura informou que o crédito será realizado nesta sexta-feira (14).
Ao todo, 3.454 funcionários serão beneficiados com a antecipação, que representa a liberação de R$ 4.328.064,63.
O pagamento normalmente ocorre no dia 15 de cada mês. Como a data prevista para agosto cairá em um sábado, o município decidiu realizar o depósito no último dia útil anterior.
O dinheiro destinado ao benefício deverá entrar em circulação na economia da cidade nos próximos dias, principalmente por meio dos gastos das famílias dos servidores com alimentação.
Supermercados, restaurantes, padarias, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor estão entre os segmentos que podem receber parte desses recursos.
A antecipação não altera o valor do benefício, mas apenas a data em que o crédito estará disponível aos funcionários públicos municipais.
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