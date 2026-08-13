Araçatuba e outras cidades do interior de São Paulo devem enfrentar uma sequência de dias de calor intenso a partir desta quinta-feira (13). Segundo alerta da Defesa Civil Estadual, as temperaturas podem chegar a até 7°C acima da média para esta época do ano.

O aviso permanece válido até quarta-feira (19) e inclui, além de Araçatuba, áreas como São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

A previsão indica que o calor será provocado pela presença de uma massa de ar quente e seco sobre o estado. No interior, os efeitos devem ser mais perceptíveis, com temperaturas elevadas e redução da umidade relativa do ar.