13 de agosto de 2026
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CALOR EXTREMO

Araçatuba pode ter até 7°C acima da média durante onda de calor

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Umidade baixa também preocupa na região noroeste paulista
Umidade baixa também preocupa na região noroeste paulista

Araçatuba e outras cidades do interior de São Paulo devem enfrentar uma sequência de dias de calor intenso a partir desta quinta-feira (13). Segundo alerta da Defesa Civil Estadual, as temperaturas podem chegar a até 7°C acima da média para esta época do ano.

O aviso permanece válido até quarta-feira (19) e inclui, além de Araçatuba, áreas como São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

A previsão indica que o calor será provocado pela presença de uma massa de ar quente e seco sobre o estado. No interior, os efeitos devem ser mais perceptíveis, com temperaturas elevadas e redução da umidade relativa do ar.

Nesta quinta, o dia deve começar com predomínio de sol. Ao longo das horas, a temperatura tende a subir com o avanço da massa de ar seco.

Outro ponto de atenção é a umidade. Os índices podem ficar abaixo de 30% e alcançar níveis considerados de emergência em determinados municípios do interior paulista.

A orientação das autoridades durante períodos de baixa umidade é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas nos horários de maior calor.

A previsão para os próximos dias pode sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas.

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