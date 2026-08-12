A Polícia Civil de Birigui identificou, nesta quarta-feira (12), um homem de 36 anos apontado como responsável pelo furto de dois cartões bancários de uma agente de saúde dentro do Centro Médico de Birigui. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (10), enquanto o prédio passa por obras de reforma.
A vítima procurou a Polícia Civil na noite de terça-feira (11) para registrar a ocorrência. Segundo o relato, os cartões estavam guardados dentro de sua bolsa, deixada em uma sala do imóvel.
Após perceber o desaparecimento, a agente de saúde passou a acompanhar as movimentações de sua conta e constatou que um dos cartões havia sido utilizado em uma loja especializada em conserto de celulares.
A vítima conseguiu ter acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e reconheceu um dos homens que atuavam na reforma do Centro Médico como possível autor do crime.
Suspeito foi localizado durante o trabalho
Com as informações reunidas, investigadores da Delegacia do Município, foram até o Centro Médico na manhã desta quarta-feira.
O suspeito foi encontrado trabalhando no local. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que ele havia sido contratado por uma empresa terceirizada para atuar como pintor na obra.
Segundo a Polícia Civil, ao ser questionado, o homem admitiu ter retirado o cartão da bolsa da vítima e reconheceu que utilizou o cartão em uma compra na modalidade por aproximação.
Diante da confissão, o delegado determinou buscas na residência do investigado. Os policiais, porém, não localizaram objetos de interesse para a investigação.
O homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Como não havia situação de flagrante, ele foi ouvido e liberado, conforme determina a legislação.
Inquérito vai apurar o caso
A Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para aprofundar a investigação, reunir as demais provas e esclarecer todas as circunstâncias do furto.
Após a conclusão do procedimento, o caso deverá ser encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para análise e adoção das medidas cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a rápida identificação do suspeito demonstra a atuação técnica dos investigadores e reforçou o compromisso da instituição com a apuração dos crimes, a responsabilização dos envolvidos e a garantia de que todo o procedimento ocorra dentro dos limites previstos pela legislação.
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