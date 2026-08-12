A Polícia Civil de Birigui identificou, nesta quarta-feira (12), um homem de 36 anos apontado como responsável pelo furto de dois cartões bancários de uma agente de saúde dentro do Centro Médico de Birigui. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (10), enquanto o prédio passa por obras de reforma.

A vítima procurou a Polícia Civil na noite de terça-feira (11) para registrar a ocorrência. Segundo o relato, os cartões estavam guardados dentro de sua bolsa, deixada em uma sala do imóvel.

Após perceber o desaparecimento, a agente de saúde passou a acompanhar as movimentações de sua conta e constatou que um dos cartões havia sido utilizado em uma loja especializada em conserto de celulares.