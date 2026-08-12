A Polícia Federal decidiu encerrar e arquivar uma apuração preliminar que investigava possíveis irregularidades envolvendo um convênio de mais de R$ 54 milhões firmado pela Prefeitura de Araçatuba com a Missão Salesiana de Mato Grosso, por meio do Centro Universitário Católico Salesiano (UniSalesiano/Zatti Saúde).

O procedimento foi aberto a partir de uma denúncia que questionava a forma como foi celebrado o Convênio nº 33/2025, destinado à execução de ações e serviços de Atenção Primária à Saúde no município.

A representação levantava dúvidas sobre a ausência de chamamento público e sobre a escolha da entidade responsável pela execução dos serviços. Também foram mencionadas a inexistência de critérios objetivos para a seleção e possíveis violações aos princípios que devem orientar a administração pública.