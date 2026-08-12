A Polícia Federal decidiu encerrar e arquivar uma apuração preliminar que investigava possíveis irregularidades envolvendo um convênio de mais de R$ 54 milhões firmado pela Prefeitura de Araçatuba com a Missão Salesiana de Mato Grosso, por meio do Centro Universitário Católico Salesiano (UniSalesiano/Zatti Saúde).
O procedimento foi aberto a partir de uma denúncia que questionava a forma como foi celebrado o Convênio nº 33/2025, destinado à execução de ações e serviços de Atenção Primária à Saúde no município.
A representação levantava dúvidas sobre a ausência de chamamento público e sobre a escolha da entidade responsável pela execução dos serviços. Também foram mencionadas a inexistência de critérios objetivos para a seleção e possíveis violações aos princípios que devem orientar a administração pública.
Entre os questionamentos apresentados estavam ainda suspeitas de eventual direcionamento na contratação e favorecimento da instituição.
Análise do Tribunal de Contas pesou na decisão
Durante a apuração, a Prefeitura de Araçatuba apresentou à Polícia Federal documentação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).
Segundo o documento, o processo relacionado ao convênio ainda não havia chegado a uma conclusão definitiva. A análise permanecia em andamento, incluindo os procedimentos vinculados aos termos aditivos e às prestações de contas.
Ou seja, até aquele momento, o TCE-SP ainda não havia declarado se o convênio era regular ou irregular.
Esse cenário foi considerado pela Polícia Federal na avaliação da existência de elementos suficientes para manter uma investigação criminal.
PF não apontou elementos de crime federal
Na análise realizada, também não foram identificados, naquele momento, elementos que demonstrassem eventual utilização irregular de recursos públicos federais.
A Polícia Federal considerou que as questões apresentadas estavam relacionadas principalmente à execução do convênio e à fiscalização exercida por órgãos competentes, especialmente o Tribunal de Contas paulista.
Diante da ausência de elementos concretos que apontassem para um crime de competência federal, a avaliação foi de que não havia, naquele momento, fundamento suficiente para prosseguir com a apuração criminal.
A orientação foi aguardar o desfecho da análise realizada pelo TCE-SP.
Caso pode voltar a ser analisado
O encerramento da apuração não significa que o assunto esteja definitivamente encerrado em todas as esferas.
De acordo com o despacho, se a fiscalização do Tribunal de Contas identificar posteriormente fatos que possam indicar a ocorrência de crime de competência da Justiça Federal, os documentos e informações poderão ser encaminhados à Polícia Federal para uma nova avaliação.
A medida adotada agora, portanto, está relacionada à investigação preliminar realizada pela Polícia Judiciária, e não a uma decisão definitiva do Ministério Público Federal sobre eventual arquivamento criminal.
O procedimento foi devolvido à chefia da Delegacia de Polícia Federal em Araçatuba, que determinou o arquivamento da apuração preliminar.
O que acontece agora
Com a decisão da Polícia Federal, a apuração preliminar conduzida pela instituição foi encerrada neste momento. Paralelamente, permanece relevante o acompanhamento do processo que tramita no TCE-SP, responsável por analisar a regularidade administrativa do convênio e de seus respectivos documentos.
Assim, o arquivamento pela Polícia Federal não equivale a uma declaração de regularidade do convênio pelo Tribunal de Contas, nem deve ser apresentado como arquivamento definitivo promovido pelo MPF.
A diferença é importante: a PF encerrou a apuração no âmbito da Polícia Judiciária, enquanto eventual arquivamento definitivo na esfera de atribuição do Ministério Público Federal depende da atuação do próprio MPF.
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