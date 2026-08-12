O Fórum de Birigui será palco, nesta quinta-feira (13), a partir das 9h, do julgamento de Anderson Rodrigo Abelardo, acusado pelo Ministério Público de tentar matar a tiros Silvana Lopes. A sessão do Tribunal do Júri será aberta ao público.

O caso aconteceu em 23 de setembro de 2023, por volta das 18h21, na Rua São João, na Vila Bandeirantes. Segundo a denúncia apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça de Birigui, a vítima estava em uma praça localizada em frente à fábrica de calçados “Pé com Pé” quando teria sido surpreendida pelo acusado.

De acordo com o Ministério Público, Anderson e Silvana teriam morado no mesmo imóvel antes dos fatos. Ela prestava serviços para ele, realizando atividades como lavar roupas e limpar a residência. Após um desentendimento, Silvana e o marido, Emerson, teriam deixado o local onde moravam.

Ataque aconteceu após o marido se afastar