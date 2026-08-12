O Fórum de Birigui será palco, nesta quinta-feira (13), a partir das 9h, do julgamento de Anderson Rodrigo Abelardo, acusado pelo Ministério Público de tentar matar a tiros Silvana Lopes. A sessão do Tribunal do Júri será aberta ao público.
O caso aconteceu em 23 de setembro de 2023, por volta das 18h21, na Rua São João, na Vila Bandeirantes. Segundo a denúncia apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça de Birigui, a vítima estava em uma praça localizada em frente à fábrica de calçados “Pé com Pé” quando teria sido surpreendida pelo acusado.
De acordo com o Ministério Público, Anderson e Silvana teriam morado no mesmo imóvel antes dos fatos. Ela prestava serviços para ele, realizando atividades como lavar roupas e limpar a residência. Após um desentendimento, Silvana e o marido, Emerson, teriam deixado o local onde moravam.
Ataque aconteceu após o marido se afastar
Na data do crime, Silvana e Emerson estavam em uma praça. Em determinado momento, Emerson teria se deslocado até um estabelecimento próximo para buscar água para a esposa, deixando-a sozinha.
Ainda segundo a denúncia, Anderson chegou ao local conduzindo uma motocicleta vermelha e parou diante da vítima. Durante a abordagem, teria acusado Silvana de ter “roubado” dele.
Na sequência, o denunciado teria sacado uma arma de fogo que carregava na cintura e efetuado dois disparos contra a mulher.
Após percorrer alguns metros com a motocicleta, segundo o Ministério Público, Anderson teria retornado e realizado um terceiro disparo.
Ferida, Silvana correu para dentro da praça. O acusado teria entrado no local com a motocicleta e continuado a perseguição.
A vítima conseguiu escapar pela Rua São João e entrou na residência de uma familiar, onde teria conseguido se proteger e pedir socorro.
Disparos atingiram região torácica
Conforme os documentos que integram a denúncia, os disparos atingiram a região torácica de Silvana. Os ferimentos provocaram incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias.
Parte da ação teria sido registrada por câmeras de segurança. Ainda segundo a acusação, Anderson admitiu durante a fase policial ter efetuado três disparos contra a vítima. Ele teria declarado que adquiriu a arma e saiu à procura de Silvana após afirmar que ela teria furtado valores dele.
Ministério Público aponta tentativa de homicídio qualificada
Para o Ministério Público, Anderson iniciou a execução do crime de homicídio, mas não conseguiu consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, já que Silvana conseguiu fugir e buscar abrigo.
A acusação também aponta que o ataque teria ocorrido de maneira inesperada, dificultando a defesa da vítima, além de sustentar a existência de motivo torpe, relacionado à suposta dívida que Silvana manteria com o denunciado.
Por esses motivos, o Ministério Público pediu que Anderson Rodrigo Abelardo fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Na sessão desta quinta-feira, o Ministério Público será representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, da 3ª Promotoria de Justiça de Birigui.
A denúncia foi apresentada pelo próprio promotor em 19 de fevereiro de 2024 e contém, entre as pessoas arroladas, a vítima Silvana Lopes e testemunhas relacionadas ao caso.
O julgamento terá início às 9h, no Fórum de Birigui, e poderá ser acompanhado pelo público.
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