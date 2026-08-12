Adriana – É um equipamento itinerante que reúne vários serviços. A mulher tem atendimento presencial da Delegacia de Defesa da Mulher, pode registrar boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva de urgência. Há atendimento psicológico, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Se ela não quiser registrar uma ocorrência, pode buscar orientação para questões como pensão alimentícia, guarda dos filhos e divórcio. A proposta é reunir a rede e facilitar o acesso da mulher aos serviços.

Folha – Como o Estado avalia o crescimento dos registros de violência doméstica?

Adriana – Se, por um lado, existe um maior acesso das mulheres às ferramentas que o Estado coloca à disposição para denúncia, por outro, não podemos desprezar esses números. Por isso, o Governo do Estado tem vários programas e ações em andamento, desde a prevenção e o acolhimento até a repressão. Temos 144 Delegacias de Defesa da Mulher e mais de 200 Salas DDM no Estado, além da Delegacia Eletrônica e do aplicativo SP Mulher Segura.