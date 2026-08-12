Araçatuba formalizou nesta quarta-feira (12) a adesão ao Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, iniciativa que busca fortalecer e ampliar as políticas públicas de prevenção à violência e proteção às vítimas.

A solenidade reuniu representantes dos poderes Executivo e Judiciário, além da secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.

Segundo a secretária, a adesão amplia a integração entre Estado, município e demais órgãos que fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. “Queremos fomentar a criação de secretarias, diretorias ou coordenadorias da mulher, para fortalecer a rede de proteção. Também levamos cursos de capacitação para que as mulheres possam se reinserir no mercado de trabalho e conquistar autonomia financeira”, disse.