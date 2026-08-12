Araçatuba formalizou nesta quarta-feira (12) a adesão ao Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, iniciativa que busca fortalecer e ampliar as políticas públicas de prevenção à violência e proteção às vítimas.
A solenidade reuniu representantes dos poderes Executivo e Judiciário, além da secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.
Segundo a secretária, a adesão amplia a integração entre Estado, município e demais órgãos que fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. “Queremos fomentar a criação de secretarias, diretorias ou coordenadorias da mulher, para fortalecer a rede de proteção. Também levamos cursos de capacitação para que as mulheres possam se reinserir no mercado de trabalho e conquistar autonomia financeira”, disse.
Com o apoio do Governo do Estado, o município poderá implementar e fortalecer políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, unindo esforços para prevenir a violência e ampliar o acolhimento às vítimas.
A vice-prefeita Nice Zucon, que participou da solenidade representando o Executivo municipal, destacou a importância da iniciativa para fortalecer as ações desenvolvidas no município. “Esse trabalho deve ser bem estruturado, trabalhando a causa e ao mesmo tempo preparando o local para aquelas que porventura venham a sofrer violência e tenham o atendimento e acolhimento, não só do município, mas de todos aqueles envolvidos nessa causa”.
Grupo reflexivo para homens
Outra medida anunciada é a implantação, em parceria com o Tribunal de Justiça, do Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Os grupos vão reunir homens encaminhados pela Justiça, conforme as medidas previstas na Lei Maria da Penha. A proposta é promover reflexão sobre comportamentos violentos e contribuir para evitar a reincidência.
A defensora pública Nelise Santos Ogawa explicou como os grupos reflexivos devem funcionar e a importância desse trabalho no enfrentamento à violência doméstica. “São grupos de responsabilização e reflexão para que os homens que cometeram algum tipo de violência doméstica ou familiar contra a mulher possam refletir para efetivamente ter uma mudança de comportamento a médio e longo prazo”.
Araçatuba terá, neste início, seis grupos reflexivos por meio de parcerias com instituições públicas e privadas. O funcionamento já deve começar nas próximas semanas.
Casos aumentam 16,4%
Dados da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba apontam crescimento de 16,4% nos registros de violência doméstica no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2025.
Entre janeiro e junho do ano passado, foram registradas 707 ocorrências. No mesmo período de 2026, o número subiu para 823, uma diferença de 116 registros.
Sobre o aumento e as ações de enfrentamento, Adriana Liporoni ressaltou a necessidade de ampliar os mecanismos de prevenção e proteção às mulheres. “Por isso, o Governo do Estado tem vários programas e ações em andamento, desde a prevenção e o acolhimento até a repressão. Temos 144 Delegacias de Defesa da Mulher e mais de 200 Salas DDM no Estado, além da Delegacia Eletrônica e do aplicativo SP Mulher Segura”, elencou.
Atendimento às vítimas
Além das medidas de prevenção, ações estão sendo realizadas diretamente para atender mulheres em situação de violência. Até sexta-feira (14), a unidade móvel do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres permanece na Praça Rui Barbosa, no Centro de Araçatuba.
O serviço oferece gratuitamente acolhimento, orientação jurídica, apoio para registro de ocorrências e encaminhamento para a rede de proteção.
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