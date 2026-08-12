Um idoso de 77 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (12), em Araçatuba, após uma mulher procurar atendimento na carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres e denunciar novos episódios de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Segundo a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, Luciana Pistori, a vítima já possuía uma medida protetiva contra o investigado em razão de ameaças anteriores. Também havia um boletim de ocorrência por descumprimento da determinação judicial, depois que ele teria ido até o sítio onde a mulher mora.

Durante o atendimento realizado na carreta, a vítima relatou que o homem continuava rondando a propriedade. Conforme a delegada, ele também teria enviado uma mensagem ao irmão, marido da vítima, afirmando que mataria a mulher caso ela não retirasse o boletim de ocorrência e a medida protetiva.