12 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Idoso é preso em Araçatuba após mulher denunciar ameaça

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vitor Moretti/Folha da Região
A Polícia Civil entendeu que, além do descumprimento da medida protetiva, havia indícios de coação no curso do processo e representou pela prisão preventiva
A Polícia Civil entendeu que, além do descumprimento da medida protetiva, havia indícios de coação no curso do processo e representou pela prisão preventiva

Um idoso de 77 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (12), em Araçatuba, após uma mulher procurar atendimento na carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres e denunciar novos episódios de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Segundo a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, Luciana Pistori, a vítima já possuía uma medida protetiva contra o investigado em razão de ameaças anteriores. Também havia um boletim de ocorrência por descumprimento da determinação judicial, depois que ele teria ido até o sítio onde a mulher mora.

Durante o atendimento realizado na carreta, a vítima relatou que o homem continuava rondando a propriedade. Conforme a delegada, ele também teria enviado uma mensagem ao irmão, marido da vítima, afirmando que mataria a mulher caso ela não retirasse o boletim de ocorrência e a medida protetiva.

Diante dos novos fatos, a Polícia Civil entendeu que, além do descumprimento da medida protetiva, havia indícios de coação no curso do processo e representou pela prisão preventiva do investigado.

O pedido foi apresentado pela DDM na segunda-feira (10) e analisado pela Justiça na terça-feira (11). O mandado de prisão foi expedido no fim da tarde e cumprido pelos policiais civis na manhã desta quarta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi preso em uma residência no Jardim Planalto, em Araçatuba, e encaminhado para os procedimentos policiais, permanecendo à disposição da Justiça.

Atendimento integrado

O caso teve início a partir de um atendimento realizado no Circuito Integrado de Proteção às Mulheres, instalado desde segunda-feira (10) na Praça Rui Barbosa, no Centro de Araçatuba.

A estrutura reúne, em um mesmo local, diferentes serviços voltados às mulheres em situação de violência, entre eles atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e acolhimento especializado.

A iniciativa permite que mulheres busquem orientação, façam denúncias e tenham acesso aos diferentes órgãos da rede de proteção de forma integrada. Os atendimentos na Praça Rui Barbosa seguem até esta sexta-feira (14).

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários