Um idoso de 77 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (12), em Araçatuba, após uma mulher procurar atendimento na carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres e denunciar novos episódios de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
Segundo a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, Luciana Pistori, a vítima já possuía uma medida protetiva contra o investigado em razão de ameaças anteriores. Também havia um boletim de ocorrência por descumprimento da determinação judicial, depois que ele teria ido até o sítio onde a mulher mora.
Durante o atendimento realizado na carreta, a vítima relatou que o homem continuava rondando a propriedade. Conforme a delegada, ele também teria enviado uma mensagem ao irmão, marido da vítima, afirmando que mataria a mulher caso ela não retirasse o boletim de ocorrência e a medida protetiva.
Diante dos novos fatos, a Polícia Civil entendeu que, além do descumprimento da medida protetiva, havia indícios de coação no curso do processo e representou pela prisão preventiva do investigado.
O pedido foi apresentado pela DDM na segunda-feira (10) e analisado pela Justiça na terça-feira (11). O mandado de prisão foi expedido no fim da tarde e cumprido pelos policiais civis na manhã desta quarta-feira.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi preso em uma residência no Jardim Planalto, em Araçatuba, e encaminhado para os procedimentos policiais, permanecendo à disposição da Justiça.
Atendimento integrado
O caso teve início a partir de um atendimento realizado no Circuito Integrado de Proteção às Mulheres, instalado desde segunda-feira (10) na Praça Rui Barbosa, no Centro de Araçatuba.
A estrutura reúne, em um mesmo local, diferentes serviços voltados às mulheres em situação de violência, entre eles atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e acolhimento especializado.
A iniciativa permite que mulheres busquem orientação, façam denúncias e tenham acesso aos diferentes órgãos da rede de proteção de forma integrada. Os atendimentos na Praça Rui Barbosa seguem até esta sexta-feira (14).
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