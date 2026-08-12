12 de agosto de 2026
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GOLPE

Mulher perde R$ 50 mil em golpe de investimento em criptomoedas

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/Folha da Região
Após perceber que poderia ter sido vítima de uma fraude, ela procurou a polícia e apresentou comprovantes das transferências
Após perceber que poderia ter sido vítima de uma fraude, ela procurou a polícia e apresentou comprovantes das transferências

Uma aposentada de 67 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após perder cerca de R$ 50 mil em um suposto golpe envolvendo investimentos em criptomoedas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que conheceu uma mulher pelas redes sociais e passou a conversar com ela por meio de um aplicativo de mensagens. Durante os contatos, a suspeita teria apresentado uma proposta de investimento em bitcoin, com promessa de retorno financeiro.

A vítima foi orientada a instalar um aplicativo de uma plataforma de investimentos e, posteriormente, realizou diversas transferências bancárias. Conforme o registro policial, as operações envolveram diferentes criptomoedas e teriam sido feitas para contas indicadas pela suspeita.

Ainda segundo o BO, a mulher acreditava estar obtendo rendimentos com as aplicações. No entanto, quando tentou retirar o dinheiro investido e os supostos lucros, não conseguiu realizar o saque.

A vítima relatou ter investido aproximadamente R$ 50 mil, sem receber qualquer valor de volta. Após perceber que poderia ter sido vítima de uma fraude, ela procurou a polícia e apresentou comprovantes das transferências e outros documentos relacionados às operações.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

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