Uma aposentada de 67 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após perder cerca de R$ 50 mil em um suposto golpe envolvendo investimentos em criptomoedas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que conheceu uma mulher pelas redes sociais e passou a conversar com ela por meio de um aplicativo de mensagens. Durante os contatos, a suspeita teria apresentado uma proposta de investimento em bitcoin, com promessa de retorno financeiro.

A vítima foi orientada a instalar um aplicativo de uma plataforma de investimentos e, posteriormente, realizou diversas transferências bancárias. Conforme o registro policial, as operações envolveram diferentes criptomoedas e teriam sido feitas para contas indicadas pela suspeita.