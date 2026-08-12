Uma aposentada de 67 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após perder cerca de R$ 50 mil em um suposto golpe envolvendo investimentos em criptomoedas.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que conheceu uma mulher pelas redes sociais e passou a conversar com ela por meio de um aplicativo de mensagens. Durante os contatos, a suspeita teria apresentado uma proposta de investimento em bitcoin, com promessa de retorno financeiro.
A vítima foi orientada a instalar um aplicativo de uma plataforma de investimentos e, posteriormente, realizou diversas transferências bancárias. Conforme o registro policial, as operações envolveram diferentes criptomoedas e teriam sido feitas para contas indicadas pela suspeita.
Ainda segundo o BO, a mulher acreditava estar obtendo rendimentos com as aplicações. No entanto, quando tentou retirar o dinheiro investido e os supostos lucros, não conseguiu realizar o saque.
A vítima relatou ter investido aproximadamente R$ 50 mil, sem receber qualquer valor de volta. Após perceber que poderia ter sido vítima de uma fraude, ela procurou a polícia e apresentou comprovantes das transferências e outros documentos relacionados às operações.
O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.
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