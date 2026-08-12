Um homem de 42 anos perdeu mais de R$ 24 mil após cair em um golpe durante a tentativa de comprar um veículo anunciado pela internet, em Araçatuba. O caso foi registrado na Polícia Civil como estelionato nesta terça-feira (11).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima negociava a compra de um Volkswagen Voyage, ano/modelo 2019/2019, que supostamente estaria sendo vendido por uma empresa de leilões.

Durante a negociação, o homem manteve contato com uma pessoa que se apresentou como representante da empresa. Após receber as orientações, ele realizou uma transferência bancária no valor de R$ 24.585 para uma conta indicada pelos golpistas.