Um homem de 42 anos perdeu mais de R$ 24 mil após cair em um golpe durante a tentativa de comprar um veículo anunciado pela internet, em Araçatuba. O caso foi registrado na Polícia Civil como estelionato nesta terça-feira (11).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima negociava a compra de um Volkswagen Voyage, ano/modelo 2019/2019, que supostamente estaria sendo vendido por uma empresa de leilões.
Durante a negociação, o homem manteve contato com uma pessoa que se apresentou como representante da empresa. Após receber as orientações, ele realizou uma transferência bancária no valor de R$ 24.585 para uma conta indicada pelos golpistas.
Mais tarde, os supostos vendedores voltaram a entrar em contato e solicitaram outros R$ 5.889,85, alegando que o valor seria referente a uma taxa de vistoria necessária para concluir a compra. A vítima desconfiou e não realizou o novo pagamento.
Sem conseguir mais contato com os anunciantes, o homem pesquisou outro telefone da empresa de leilões e fez contato. Foi então informado de que não havia qualquer cadastro ou negociação em seu nome, momento em que percebeu ter sido vítima de um golpe.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba e será investigada pela Polícia Civil.
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