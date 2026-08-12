12 de agosto de 2026
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PENÁPOLIS

Homem foge da PM, bate em bicicleta e acaba preso com armas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Policiais encontraram duas armas municiadas e 21 munições na residência
Policiais encontraram duas armas municiadas e 21 munições na residência

Um homem foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar e ser flagrado com armas e munições em Penápolis nessa terça-feira (11). A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Estrada Irmãos Buranello, no Jardim Morumbi.

Segundo a PM, os policiais deram ordem de parada ao motociclista, mas ele tentou fugir. Durante a fuga, o homem acabou colidindo com uma bicicleta e foi abordado pela equipe logo depois.

Os policiais tinham informações e denúncias anteriores de que o suspeito estaria mantendo armas em casa. Diante disso, a equipe foi até a residência para realizar uma busca.

No imóvel, foram encontradas uma espingarda calibre .36 e uma garrucha calibre .22. As duas armas estavam municiadas. Também foram apreendidas 12 munições intactas, nove já deflagradas e outros materiais utilizados no manuseio e na recarga de munições.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da autoridade policial.

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